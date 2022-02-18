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嘉縣引進免散瞳3D全自動眼底機 守護長輩視力

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府引進全新免散瞳3D全自動眼底機，看顧長輩眼睛健康，1年多來為3221名老人檢測眼底，發現597人異常。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府引進全新免散瞳3D全自動眼底機，看顧長輩眼睛健康，1年多來為3221名老人檢測眼底，發現597人異常。圖／嘉縣府提供

「老人家目瞅茫、眼睛霧，免煩惱！」嘉義縣政府引進全新免散瞳3D全自動眼底機，看顧長輩眼睛健康，1年多來為3221名老人檢測眼底，發現597人異常，眼科醫師判定後，轉診醫院後續治療。

家住義竹鄉的張姓鄉民說，母親坐輪椅行動不便，眼睛也不好，衛生局來地方為老人家檢查眼底，馬上檢查，馬上知道病況，很方便，很貼心。

嘉縣平均不到5人就有1名老人，老人比例高居全國之冠，現代人視力問題來自於老化及3C過度使用，長輩常見糖尿病、心血管疾病、高血脂等慢性疾病，更可能引發眼睛黃斑部病變，很多老人家把眼睛霧霧視常態，因就醫不便錯錯失治療黃金期，隨著科技進步，藉精密儀器協助，可有效彌補專業人力的不足。

嘉縣首創免散瞳3D全自動眼底機篩檢，獲嘉市文財殿及銘竟電機技師事務所捐贈2部，搭配3+1行動醫療社區篩檢，深入偏鄉為老人提供服務，為老人眼睛健康把關。

大學眼科院長賴麗如說，嘉縣長輩及獨居老人多，對偏鄉老人，看診和交通是最大問題，社區複篩提供院級規模健康檢查，再加上全自動眼底機看顧長輩的眼睛健康，對長輩身體健康有很大的幫助。

衛生局長趙紋華說，長輩眼睛出現模糊或視線扭曲等症狀，一定要盡速就醫，不要隨意點眼藥，確保眼睛健康，社區複合式篩檢增加3D全自動眼底機篩檢服務，歡迎鄉親多加利用。

嘉義縣府引進全新免散瞳3D全自動眼底機，看顧長輩眼睛健康，1年多來為3221名老人檢測眼底，發現597人異常。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府引進全新免散瞳3D全自動眼底機，看顧長輩眼睛健康，1年多來為3221名老人檢測眼底，發現597人異常。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府引進全新免散瞳3D全自動眼底機，看顧長輩眼睛健康，1年多來為3221名老人檢測眼底，發現597人異常。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府引進全新免散瞳3D全自動眼底機，看顧長輩眼睛健康，1年多來為3221名老人檢測眼底，發現597人異常。圖／嘉縣府提供

衛生局 偏鄉 獨居老人

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