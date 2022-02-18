228連假適逢武陵農場櫻花季 蘇花路廊將湧出遊車潮

228連假即將到來，適逢上周已登場的武陵農場櫻花季，公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊會湧現大量出遊車潮，前往國旅熱門景點的花東地區，並呼籲用路人利用非尖峰時段上路或搭乘大眾運輸，以免塞車之苦。

四工處指出，3天連假為2月26日至28日，蘇花路廊南下車流首日約1萬4800輛次，北上車流高峰在最後一日約1萬3300輛次；建議民眾可搭大眾運輸，預期尖峰壅塞時段可比自行開車節省約40至60分鐘。

武陵農場櫻花季上周正式展開，每日總量管制人數為6000人，且中124線禁止車輛進入、台7甲線45公里至55公里（思源啞口至中124線路口）路邊禁止臨停等交管，若無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛禁止進入。