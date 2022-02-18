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228連假適逢武陵農場櫻花季 蘇花路廊將湧出遊車潮

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
公路總局預估，蘇花路廊228連假將會出現大量出遊車潮，前往國旅熱門景點的花東地區。圖／公路總局提供
公路總局預估，蘇花路廊228連假將會出現大量出遊車潮，前往國旅熱門景點的花東地區。圖／公路總局提供

228連假即將到來，適逢上周已登場的武陵農場櫻花季，公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊會湧現大量出遊車潮，前往國旅熱門景點的花東地區，並呼籲用路人利用非尖峰時段上路或搭乘大眾運輸，以免塞車之苦。

四工處指出，3天連假為2月26日至28日，蘇花路廊南下車流首日約1萬4800輛次，北上車流高峰在最後一日約1萬3300輛次；建議民眾可搭大眾運輸，預期尖峰壅塞時段可比自行開車節省約40至60分鐘。

武陵農場櫻花季上周正式展開，每日總量管制人數為6000人，且中124線禁止車輛進入、台7甲線45公里至55公里（思源啞口至中124線路口）路邊禁止臨停等交管，若無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛禁止進入。

國光客運在宜蘭縣開設3條賞櫻專車，分別從宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星鄉綜合運動場出發，費用520元至630元不等，包含來回車票、武陵農場門票。羅東車站長白文玲建議，民眾可搭賞櫻專車上山，省時、省力又經濟實惠，倘若沒買到預售票，可在現場補位，每班次約有3至5人能候位上車。

武陵農場櫻花季上周登場，每日人數總量管制6000人。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季上周登場，每日人數總量管制6000人。圖／武陵農場提供

武陵農場 櫻花季 羅東

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