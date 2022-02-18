高鐵近3年職場性騷申訴全不成立 范雲轟：機制失能

民進黨立委范雲接獲一名高鐵員工A小姐陳情，2018年起不斷受到同事騷擾，向公司申訴後卻決議不成立，後經台北市社會局判定證據充足，性騷擾才成立，未料公司又新增複評機制，推翻原先結果，令被害人飽受折磨。范雲更表示，高鐵過去3年一共5件性騷擾申訴案，皆因認定證據不足而不成立，顯示高鐵的性騷擾事件處理機制已失能。

范雲指出，高鐵是票選「幸福企業」的常勝軍，形象良好，但在內部性騷擾事件上處理不當。A小姐去年3月便向高鐵公司提出性騷擾申訴，卻被依證據不足決議不成立，A小姐後來再向台北市社會局申訴，社會局判定成立，經公司要求在內部申訴第二次後，公司才決議性騷成立。

未料，高鐵公司去年底突然修改規章，新增複評機制，推翻原先的結果，至今該案仍無結論。A小姐認為，自己都是配合公司程序，然而公司反反覆覆，讓她覺得不受尊重也無所適從，還需長期承受案件反覆審議調查的折磨。

范雲表示，從台北市社會局的決議書中，A小姐從2018年起就不斷受到同事B先生的口頭、email、打公務分機騷擾，許多都有證據紀錄，2021年3月B先生尾隨A小姐下班，也有目擊證人，但在證據充分的情況下，高鐵公司最初仍判定性騷擾不成立。第二次申訴判成立後，又臨時修改辦法，「這樣的過程，要當事人情何以堪？」

范雲更指出，高鐵過去3年內一共5件性騷擾申訴案，皆因認定證據不足而不成立，A小姐案也是其中一案，是否顯示高鐵的性騷擾事件處理機制已失能？她也透露，高鐵高層有跟她商談A小姐案，但感受到高層需要有更完整的性平意識及檢討整體機制，因此舉行記者會公開要求，高鐵應建立性平機制、常設的性平小組，並聘請外部專家學者，落實保護性騷擾被害人的措施，提供友善職場環境。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，性別平等工作法規定，雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效糾正及補救措施，高鐵公司應正視性騷擾事件，並適時提供員工協助方案，例如心理諮商，以協助被害人身心平復，讓被害人好好的工作。