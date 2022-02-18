低頭族小心「烏龜頸」！紅繩訓練找回正確姿勢、甩痠痛

台中市8歲蔡姓男童寫作業時常喊腰酸背痛，使用媽媽買的八字駝背矯正帶2年，效果越來越差，還出現高低肩，就醫發現他有俗稱「烏龜頸」的上交叉症候群及輕微的脊椎側彎，經接受一個半月、一周一次的紅繩治療、姿勢矯正訓練，如今脫離矯正帶，酸痛不上身，開心學習。

長安醫院復健科醫師吳書毅提醒，想要避免上交叉症候群，最重要的是注意姿勢，盡量不要讓自己有長時間彎腰駝背的機會，若有神經症狀或肩頸痠痛等問題，建議至復健科門診尋求進一步的治療。

吳書毅說，上交叉症候群源自於錯誤的姿勢，尤其長時間低頭滑手機、筆電工作或學童不正確寫作姿勢，讓上頸椎過度伸直、下頸椎過度彎曲，導致肌肉不平衡，一強一弱的肌群在頸背部形成交叉，易造成頸椎椎間盤突出、胸廓出口症候群、長期肩頸酸痛與頭痛，嚴重甚至會有神經症狀，如手麻、無力。

物理治療師吳虹瑾指出，上交叉症候群患者首要解決筋膜不平衡，包含伸展與放鬆緊繃的肌肉、維持良好的姿勢及訓練無力的肌群。可以利用家中的網球繞圈按摩或是熱敷墊放鬆肌肉，或在專業的指導下，利用紅繩懸吊訓練，改變動作習慣。