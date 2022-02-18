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不是會忍就好 有錢人和窮人差在「如何省錢」

聯合新聞網 / 綜合報導
省錢的重點不在比忍耐，而是想辦法用更少的資源換取相同效果。圖片來源／ingimage
省錢的重點不在比忍耐，而是想辦法用更少的資源換取相同效果。圖片來源／ingimage

許多人為了省錢，經常要勒緊褲帶，面對許多有興趣的東西也只能忍痛放棄，久了不只影響到心情，甚至情緒一來，還會一口氣大解放，把之前好不容易的積蓄統統花光。最近日本媒體，就分析這樣的節省觀念，其實有能夠調整的地方。

根據日本媒體「All About」報導，有錢人和窮人省錢的差別，就在於「想法」的不同。與其用吝嗇的方式節省，不如以積極的方式降低支出，來達到類似的效果。好比碰到想要卻昂貴的商品時，先別急著告訴自己絕對不買，而是先分析這項商品會有什麼功能，有沒有更便宜，但一樣能達到那些功能的選擇。

報導分析，省錢並不是一場「忍耐大賽」。但人的慾望是無窮無盡，若是想要什麼就亂花亂買，那麼再多的錢也不夠。所以可以告訴自己一個方向，將寶貴的資源集中在這個目標上，如此一來在達成時，就能填補自己的滿足感，控制住內心的衝動。這樣也不會因為特價而一時失心瘋，花大錢買到根本用不到的東西。

除了自己之外，這種理財觀念也拿來教導小孩子。由於孩子見識不夠，缺乏判斷能力，因此老是在孩子花錢時嫌他「買這個多浪費」，不如用積極的想法，告訴孩子「比起買這個，買那個更划算」，培養孩子們對於金錢的認知，久而久之，就會習慣自己比較，選出最合適的購買目標。

日本 省錢

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