女員工遭性騷求助無門立委批機制失衡 台灣高鐵回應了

台灣高鐵公司一名女性員工A小姐上午在立委范雲與婦女救援基金會執行長杜瑛秋陪同下在立法院舉行記者會，控訴台灣高鐵對於自己在公司內受到性騷擾的申訴處理不當，她在聲明中指出，感覺自己才是被懲罰的那個人。范雲指出，台灣高鐵過去三年內有五件申訴案，都因證據不足而不成立，質疑高鐵處理性騷擾的機制已失衡。

對此，台灣高鐵公司也做出四點回應。台灣高鐵說，公司對性騷擾事件向採「零容忍」政策，員工若被申訴成立性騷擾者，即依公司規定，將以違反工作規則且情節重大予以解雇。處理類案均秉持毋枉毋縱、公平調查原則謹慎處理，絕無包庇縱容情事。針對該案造成申訴人未能感受到公司保障員工用心，將重新檢視各項制度，並視個案需求延聘外部專家參與，期使制度更加健全，進一步保障員工權益。

台灣高鐵說，該案申訴人向警方報案後隨即於去年3月25日再透過內部管道申訴，公司獲悉後立即依《性騷擾防治法》及本公司內部之性騷擾事件防治及處理辦法處置，4月間即召集性騷擾事件申訴處理委員會議並做出決議。申訴人再向台北市政府社會局另行提出申訴，公司於11月間二度就本案召集性騷擾事件申訴處理委員會議。

台灣高鐵說，鑑於二次審議委員會參與委員根據相同事證分別做出「性騷擾」不成立及成立二種迥異決議，顯見案情認定容有疑義。故為求慎重起見，公司決定再採「複評措施」，延聘外部專家參與複評審議，以充分確保決議之公允適當，維護兩造權益。相關會議刻正積極籌備中，預計3月召開。

台灣高鐵說，公司基於保護申訴人立場，於審議「性騷擾」成立與否期間，亦採取立即糾正及補救措施，包含調整被申訴人至不同工作地點，避免與申訴人接觸；此外，針對被申訴人「不當行為」部分，亦已另案提報懲處後，予以處分。

A小姐今天在記者會上透過聲明指出，自己從2018年起就受到男同事B先生的口頭、E-mail、打公務分機騷擾，甚至尾隨她下班。她在去年3月向高鐵公司提出性騷擾申訴案，公司一開始決議性騷擾不成立，她向台北市社會局提出再申訴，社會局判定性騷擾成立。A小姐配合高鐵要求，在公司內部提出第二次申訴，但高鐵公司卻於去年底修改規章，新增複評機制，推翻原先的結果，至今該案仍沒有結論。