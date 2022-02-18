國內首架A330neo明抵台 星宇曝新機亮點 投入亞太航線

星宇航空首架A330neo廣體客機於台灣時間2月18日正式交機，機身編號B-58301，繼2019年引進A321neo，星宇航空再創業界之首，為台灣飛回第一架A330neo航機。

星宇航空說，新機於法國時間2月18日晚間7時自土魯斯起飛，預計在明天下午4時15分抵達桃園機場，疫情期間，僅舉辦簡單的灑水禮及接機儀式，歡迎國內首架A330neo回家。

星宇航空董事長張國煒表示，歷經多時與團隊研究及討論，挑選最合適的中長程客機，搭配現有A321neo與即將加入的A350 XWB，其短、中及長程機型皆各具特色，可使星宇機隊的飛航網絡更加完備。

他說，A330neo性能優越，且利於飛航員在Airbus機型間的轉換。此機型的加入不僅將使機隊運用更有彈性，也可讓更多區域航線旅客享受到星宇航空的服務。

Airbus商務長Christian Scherer表示，很高興能與星宇航空持續密切合作來拓展其機隊，在A321neo、A330neo及A350 XWB三款高效能新型客機的相互搭配之下，星宇航空勢必有最佳的飛行效率，不論航程長短，都能帶給旅客最舒適且高品質的飛行體驗。

星宇航空說，共計承租8架A330neo，首架B-58301在完成新機導入驗證及機組人員訓練後，預計可於5月開始投入營運，本年度將再導入三架同款新機，並逐步投入澳門、胡志明市、新加坡、曼谷及東京等亞太區域航點服務，滿足中長程航線飛航需求。

星宇航空說，A330neo具有極佳的節能優勢，高氣動效益的機翼設計搭配Rolls-Royce Trent 7000發動機，使neo機型較前代A330省下12%的每趟次燃油消耗量，可減少二氧化碳排放，新型鈦合金葉片加上設計改良，使噪音大幅降低。繼A350 XWB外，也與Rolls-Royce簽訂A330neo機隊的原廠保修長期服務，減少環境資源及能源的浪費。

星宇航空表示，A330neo客艙規劃有297個座位，其中商務艙28個，座椅配置為1-2-1；經濟艙269個，座椅配置為2-4-2，並採用Airbus Airspace概念設計，該概念結合新世代飛行哲學與科技，考量舒適、氛圍、服務及設計感等四大面向，可依據航空公司需求客製調整內裝，營造更寬敞的空間、行李置物櫃及先進的機艙照明。

星宇航空說，A330neo內部配置簡潔流暢，隨身行李置物櫃加大66%，力求讓每位旅客都有充分的置物空間，客艙LED照明可於航程的各個階段切換不同的情境燈光，營造最佳搭機氛圍，並有助調整時差。

星宇航空說，客艙風格同樣由BMW Designworks團隊操刀設計，A330neo延續A321neo「舒適如家」設計主軸、「雅仕純茶」主色調，選用大地色系、溫潤觸感的布料及皮革，搭配首創的星空迎賓飾板，打造令旅客自在放鬆及期待啟程的氣氛。

星宇航空說，全平躺式商務艙的隱密性大幅提升，1-2-1的座椅配置讓每位旅客皆享有獨立的走道出入口，座椅以太空銀背殼完整包覆，並安裝大尺寸的走道及座椅隔板，座椅置物櫃除了可放置瓶裝水、耳機等個人物品，也貼心的設置化妝鏡。加上3段亮度控制的座椅閱讀燈、手機無線充電裝置，全方位的營造旅客專屬空間。

星宇航空說，經濟艙為德國RECARO座椅，新型超薄椅背設計提升腿部空間，皮革頭靠可6向調整，且上下移動範圍高達6英吋，讓每位旅客皆可享受最佳的頭靠支撐。椅背則安裝平板電腦專屬立架，並特別設計杯架，旅客不再只能將杯子夾在雜誌袋中、擔心打翻飲料。