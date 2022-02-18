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急診部分負擔朝兩方案研擬 輕症患者最高將多支出300元

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
急診部分負擔朝兩方案研擬，輕症患者到醫學中心急診就醫，最高將多支出300元。本報資料照片
急診部分負擔朝兩方案研擬，輕症患者到醫學中心急診就醫，最高將多支出300元。本報資料照片

健保部分負擔調整箭在弦上，項目包含急診、藥品、檢驗檢查、慢性處方箋。據了解，急診部分負擔，將依檢傷分類不同等級收費，如緊急的第一、第二級患者至醫學中心急診就醫，收費有兩個版本，將少收100至200元，第四、第五級輕症患者收費方式也有兩個版本，將多收100至300元。健保署表示，目前急診部分負擔收費尚未定案，不同收費方式都是討論的方向。

據了解，往後急診部分負擔收費方式，將依檢傷分類不同等級收費，如緊急的第一、第二級患者至醫學中心急診就醫，收費有兩個版本，Ａ方案為少收100至150元，B方案為100至200元。至於，第四、第五級輕症患者收費方式也有兩個版本，Ａ方案為多收100至200元，B方案是250元至300元。確定收費將於下周五經健保會委員進行討論。

「為落實分級醫療，降低醫學中心急診壅塞情形，必須調整急診部分負擔。」健保署署長李伯璋說，經健保署精算，急診部分負擔調整，每年挹注健保僅1.2億元，但為減少輕症患者到醫學中心急診就醫的情形，並提升急、重、難、罕病人至醫學中心急診就醫的醫療品質而進行調整。

可是，若病患感覺自己的病情很危急，至醫學中心急診就醫，但經醫師檢傷分類歸類為輕症，必須多付部分負擔，如此是否會增加急診醫療糾紛？李伯璋說，「應不至於有這樣的情形」，如果民眾病情真的非重症，但也不完全是輕症，往往歸屬檢傷分類第三級，部分負擔將不受影響。

李伯璋說，衛福部部長陳時中曾在研討部分負擔的會議上說，不能因為調整部分負擔，讓民眾「因病而貧」或「因貧而病」，因此包含急診、藥品、檢驗檢查、慢性處方箋各項部分負擔調整，必須要整體規劃，現在是關鍵時刻。健保署也規劃，明年度將提高急、重、難、罕病人相關醫療、藥品等健保給付。

健保 患者 李伯璋

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