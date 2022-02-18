強烈大陸冷氣團明來襲 農委會籲這幾個產業要防寒

氣象局預報顯示，2月19至21日受強烈大陸冷氣團南下影響，全台各地天氣偏冷，最冷時間在2月20日晚間至2月21日清晨，屆時中部以北部分區域可能出現9至10度低溫，南部及大台北地區約11至12度，花東為13至15度，農委會請農漁民多留意。

農委會漁業署表示，海上箱網養殖業者亦多加注意海溫變化，提早防範作好減災措施，並視養殖物種狀況必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。

此外，陸上魚塭養殖部分，可在魚塭北側搭蓋防風棚，若為越冬溝設施，棚蓋與水面角度應小於30度，另可加強越冬溝保溫、防寒、加溫設備；越冬溝蓄養數量因環境、條件、種類而異，如虱目魚蓄養密度以每立方公尺1.3公斤以下為宜；另善用益生菌可降低疾病發生率。

漁業署表示，強烈大陸冷氣團來襲時，儘量避免有驚動魚塭內魚群之行為，避免過度擾動水體，導致水溫下降，關閉傳統水車，並視養殖密度適度供給氧氣，如打氣或美國水車(深水增氧水車)；水溫若低於15℃時，應採緊急措施，可於魚塭北側或避風處增加高溫水源，降低死亡率。

此外，台灣正面臨缺蛋、缺鴨，溫差過大、達10度以上，導致各種疫病叢生，加速家禽大量死亡；農委會說，養畜禽業要加強仔畜禽的保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風的環境並防範冷風的侵襲，以避免損失。