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防疫外出戴口罩 台東環境檢舉達人百萬收入僅剩千元
疫情持續，民眾防疫外出戴口罩，也意外讓街道路口環境變乾淨許多，台東縣環保局資料統計去年檢舉亂丟菸蒂及檳榔汁的案件僅49件，和前年906件比較，減少近9成。環保局表示，連檢舉達人收入大縮水。
環保局環境稽查科長林士銘說，檢舉減少除獎金減少，另一主因和疫情有關，民眾外出都戴口罩，以往習慣邊抽菸、邊吐檳榔汁的民眾，多了口罩不方便，乾脆不抽不吃檳榔，確實讓街道減少菸蒂和檳榔汁的情形。
環保局資料統計去年檢舉亂丟菸蒂及檳榔汁的案件計49件，2020年906件，2019年1433件，檢舉數據逐年下降，去年與前年相比較，更是超大幅度驟降，核定檢舉獎金也從前年8百餘件，去年只剩23件。
林士銘說，前年檢舉獎金從罰鍰提撥的60%降為30%，仍有人檢舉達人最高領到107萬6千多元，但去年最多也只領到2千多元而已，確實不少檢舉達人收入大縮水，還有檢舉達人暫時休息。
「連熱區很少看到菸蒂了！」一名清潔隊員說，以前最多菸蒂和檳榔汁的熱區就是紅綠燈路口，一天撿個上百根菸蒂是家常便飯，現在少很多了，頂多十幾根到個位數而已，但大家還是不要亂丟最好。
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