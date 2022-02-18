聽新聞
test
0:00 / 0:00
連日雨台鐵福隆路基流搶修後恢復 宜蘭線、東幹線延誤
台鐵福隆=貢寮站西正線K30+600處，今天上午6點因連日下雨影響，造成路基鬆軟略為沈陷，一度封閉西正線進行加固，福隆站至貢寮站間各次南下、北上都有延誤，經搶修後上午9時20分已恢復雙向正常行駛。
昨天整天福隆貢寮雨勢相當大，今天仍有下雨，台鐵局說，上午福隆=貢寮站西正線K30+600因天侯影響造成路基鬆軟略為沈陷，為維護安全上午6時02分起，封閉西正線進行加固。
自上午7時起，福隆站至貢寮站間各次南下、北上都有延誤，宜蘭線、東幹線列車都有延遲。經搶修後上午9時20分已恢復雙向正常行駛，列車已可正常通行。
據現場人員表示，現場是在西正線30K有路基流失，幸好範圍不大，台鐵人員緊急搶修已經完成加固。據福隆站乘客表示，列車有延誤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言