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連日雨台鐵福隆路基流搶修後恢復 宜蘭線、東幹線延誤

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
連日雨台鐵福隆路基流搶修後恢復，宜蘭線、東幹線延誤。圖／讀者提供
連日雨台鐵福隆路基流搶修後恢復，宜蘭線、東幹線延誤。圖／讀者提供

台鐵福隆=貢寮站西正線K30+600處，今天上午6點因連日下雨影響，造成路基鬆軟略為沈陷，一度封閉西正線進行加固，福隆站至貢寮站間各次南下、北上都有延誤，經搶修後上午9時20分已恢復雙向正常行駛。

昨天整天福隆貢寮雨勢相當大，今天仍有下雨，台鐵局說，上午福隆=貢寮站西正線K30+600因天侯影響造成路基鬆軟略為沈陷，為維護安全上午6時02分起，封閉西正線進行加固。

自上午7時起，福隆站至貢寮站間各次南下、北上都有延誤，宜蘭線、東幹線列車都有延遲。經搶修後上午9時20分已恢復雙向正常行駛，列車已可正常通行。

據現場人員表示，現場是在西正線30K有路基流失，幸好範圍不大，台鐵人員緊急搶修已經完成加固。據福隆站乘客表示，列車有延誤。

連日雨台鐵福隆路基流搶修後恢復，宜蘭線、東幹線延誤。圖／讀者提供
連日雨台鐵福隆路基流搶修後恢復，宜蘭線、東幹線延誤。圖／讀者提供
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連日雨台鐵福隆路基流搶修後恢復，宜蘭線、東幹線延誤。圖／讀者提供
連日雨台鐵福隆路基流搶修後恢復，宜蘭線、東幹線延誤。圖／讀者提供
連日雨台鐵福隆路基流搶修後恢復，宜蘭線、東幹線延誤。圖／讀者提供
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福隆 貢寮

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