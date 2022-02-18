連日雨台鐵福隆路基流搶修後恢復 宜蘭線、東幹線延誤

台鐵福隆=貢寮站西正線K30+600處，今天上午6點因連日下雨影響，造成路基鬆軟略為沈陷，一度封閉西正線進行加固，福隆站至貢寮站間各次南下、北上都有延誤，經搶修後上午9時20分已恢復雙向正常行駛。

昨天整天福隆貢寮雨勢相當大，今天仍有下雨，台鐵局說，上午福隆=貢寮站西正線K30+600因天侯影響造成路基鬆軟略為沈陷，為維護安全上午6時02分起，封閉西正線進行加固。

自上午7時起，福隆站至貢寮站間各次南下、北上都有延誤，宜蘭線、東幹線列車都有延遲。經搶修後上午9時20分已恢復雙向正常行駛，列車已可正常通行。