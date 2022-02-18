補充營養素另種選擇 屏基推出客製化營養點滴

屏東基督教醫院開設自費培元綜合門診，可以依據個人身體狀況量身打造所需要的營養素，透過點滴靜脈注射，提高營養吸收率，提供民眾補充營養素的另種選擇，詢問度度高。

屏基指出，固本培元是華人的養生常談，所指的是鞏固根本、培養元神。屏基培元門診根據個人的生理狀況「缺什麼補什麼」以胺基酸或生理食鹽水為點滴基底，搭配高劑量維生素C、維生素B1、維生素B12、銀杏、鎂離子、鋅離子調劑，透過點滴靜脈注射的方式，不經腸道，讓營養從血液直接吸收，促進細胞生長修復。

屏基指出，營養是醫病過程基本的治療，培元門診的客製化營養點滴適合亞健康，常熬夜的上班族、三高族群、過敏性體質以及手術後、癌症化療放療後等需要加快藥品療效、恢復生理機能的民眾。

培元門診會先由專任營養師為就診民眾做營養問卷，了解生活及飲食習慣，評估後給予營養建議，接著由醫師問診掌握疾病史、診斷身體狀況後開立營養點滴處方交藥師調劑，輸液時間需40分鐘，屏基購置電動搖椅讓就診者在補充營養的同時可以好好休息。

剛做完月子回到職場，家庭工作兩頭燒，出現頭痛貧血症狀的李小姐，在打完四次營養點滴後說「補充鐵還有鋅，感覺身體充滿活力」。45歲的洪先生則是因為膝關節痠痛，每次蹲下起立都不舒服，前次施打後感覺膝關節不再緊緊卡卡。

培元門診主治醫師范思善說，從靜脈注射的營養點滴以有效防止營養因子在進入人體的過程中被消化道破壞，但它畢竟不是藥物，只能作為改善身體的一個輔助療法，一般建議施打10劑為一個療程，實際情況仍以醫師診斷為主。