周六起全台雨又急降溫！ 彭啟明：周日寒冷恐跌破10度

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，從昨天傍晚開始，這波鋒面的前緣雲系就開始逐步接近，各地都開始轉為陰沉偶陣雨的天氣型態，預期今天全台都將會是滴滴答答的飄雨，雨勢還不會很大，較大地方仍是東北部迎風面或是山區將會持續有雨。

鋒面主要不穩定的結構，會在今晚到周六時影響台灣，更不穩定，雨勢也會加大，有更多的華南雲帶東移影響，水氣會更顯著，全台都有下雨機會。

他說，其中仍以中部以北會較大也持續較久，戶外活動會受到干擾，預計會持續到下周一、周二，中南部的雨勢會在下周二、周三開始緩和一點，北部則可能要到下周四之後才有機會看到陽光。

這波要注意的就是鋒面後面帶動的強冷空氣，彭啟明說，周六時將顯著的影響台灣，周六除了全台有雨，後面冷空氣的移入帶動的持續降溫會相當有感，這波最低溫會在周日到下周一清晨，預計北部都會平地低溫有機會到10-12度，空曠地區低溫也有機會到10度以下，中南部也有機會到10-13度的低溫，又加上有水氣，持續較長時間的偏濕冷。

彭啟明說，從溫度上的預測來看，的確有機會挑戰今年入冬以來最低溫的紀錄，目前記錄以台北測站曾到12度，這波在台北測站有機會跌到10-12度，但是否有可能到 10度以下? 這就在這邊緣，一兩度內的差別，仍不排除有這可能。但仍以10-12度最有可能。

彭啟明表示，這一波濕冷空氣在周末時，台灣2500-3000公尺以上的高山，很有下雪的機會，但要注意水氣多，山區道路積冰可能會相當顯著，對行車安全都是很大考驗，務必要有充足的配備及山區積冰的駕駛經驗才能追雪，不然風險會很高。

預期下周一白天開始，冷空氣逐漸減弱，溫度也會緩回升，不過速度不是太快，仍是東北風的情境，一直要到下周二、周三，會再更回溫一些，周四、周五才會更明顯的轉乾轉晴回溫，目前預測下周末的天氣還不錯，很可能是2月最溫暖舒適的天氣。

他說，這波的天氣變化在東亞都很顯著，尤其在中國東岸的大降溫，甚至長江以南的大片降雨，而鋒面低壓在台灣附近發展，延伸到日本附近時，在周日到下周一、周二時，有機會成長為一個非常強的低壓系統，是很典型春天的炸彈低壓，很有可能造成日本附近顯著的低溫或大雪，對台灣雖無直接影響，但也帶動東亞整個大氣環流的特殊現象，值得關注。