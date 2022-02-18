影／玉山昨午後降雪到今天清晨 積雪1.5公分

中央氣象局說，由於水氣偏多，昨天下午1時50分玉山降雪，持續到今天清晨5時45分，積雪1.5公分。

氣象局發布大雨特報，東北風及華南雲雨區東移影響，今天宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

氣象局說，今天仍受到華南雲雨區東移影響，不過各地水氣又比今天更多，降雨方面，在中部以北、東半部及南部山區有局部短暫雨，南部平地偶爾也會有些零星飄雨出現；溫度方面，白天高溫上，由於各地雲量偏多，北台灣高溫預測在19到21度左右，整天感受較為涼冷，其他地方約23、24度附近，感受上較舒適溫暖，有點日夜溫差。

氣象局說，本期天氣主要受到冷空氣及華南雲雨區雙重影響，全台水氣明顯增多，降雨範圍廣也較持續，明天下一波冷空氣南下，強度為強烈大陸冷氣團，預估影響到下周一，屆時各地感受寒冷，天氣變化較快速，留意最新天氣資訊；冷空氣影響期間，澎湖箱網等海水養殖產業亦請注意防範寒害。

明天強烈大陸冷氣團南下，周日、下周一強烈大陸冷氣團影響，這三天各地天氣較冷，最冷的時間在周日晚間到下周一清晨，各地低溫大多在10到12度之間，尤其在中部以北沿海空曠地區會在下探1、2度，白天各地也可以感受到顯著的降溫；同時持續受華南雲雨區影響，天氣又濕又冷，全台都有降雨的可能，特別在中部以北跟東半部雨勢會更明顯一點。

下周二、下周三冷空氣開始稍微減弱，氣溫稍回升；雖然還是受華南雲雨區東移影響，但比起周末到下周一稍微緩和，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周四水氣逐漸減少，雨區縮到僅迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周日、下周一基隆北海岸、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動的朋友請注意。

未來一周溫度皆偏低，若與水氣條件配合，周六至下周一北部2500公尺以上山區及中南部3000公尺以上高山不排除有降雪或下霰的機率，山區要提防路面結冰，留意行車用路安全。