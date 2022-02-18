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明晚低溫下探11度 吳德榮：周日酷寒感受比乾寒流更冷

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報，東北風及華南雲雨區東移影響，今天宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。圖／氣象局提供
中央氣象局發布大雨特報，東北風及華南雲雨區東移影響，今天宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。圖／氣象局提供

中央氣象局發布大雨特報，東北風及華南雲雨區東移影響，今天宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒前雲系持續移入，中層雲漸增厚；海峽不斷有回波通過台灣；大台北及中部降雨較明顯，其他各地皆有間歇飄雨的現象。

今天白天鋒前雲系持續移入，大台北及山區降雨較明顯，其他各地間歇飄雨；今晚鋒面抵達，中部以北雨勢加大；北涼南舒適，各地晚微冷。北部13至21度，中部14至23度，南部15至25度，東部15至25度。

吳德榮說，明天至下周一強冷空氣南下，伴隨的水氣很多，明天降雨逐漸往南擴展，周日、下周一各地有雨；雨勢時大時小，有空檔也很短暫。明天氣溫驟降，愈晚愈冷，明晚北台灣平地已驟降至11度。周日至下周一晨本島平地最低氣溫再探10度以下。

他說，需要特別注意的是，周日的高溫將是這個冬天以來最低的，北台灣約只在12度上下，所以，不論其低溫是否能達寒流的標準、即台北測站≦10度，整天持續濕冷。感覺會比一般乾的寒流更冷；此為「春寒雨若泉」的型態，應注意雨勢及保暖。

吳德榮說，海拔3200公尺以上高山如合歡、雪山、南湖、玉山等，水氣及氣溫的條件皆宜，明顯降雪可以期待；至於海拔2000公尺以上至3000公尺高山如太平山，模擬周日的最低溫約在0至1度之間，下霰、霧淞或雨夾雪都有一些機率，需再觀察。

下周一白天起至周二冷空氣逐漸減弱，但各地持續明顯降雨。下周一白天仍很濕冷。下周二氣溫回升，仍濕涼，下周三鋒面及另一股相對較弱的冷空氣南下，各地仍有雨、氣溫略降。下周四東北季風影響，迎風面降雨、背風晴，連續大範圍多雨的型態終於改變。

明天至下周一強冷空氣南下。本報資料照片
明天至下周一強冷空氣南下。本報資料照片

吳德榮 低溫 寒流

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