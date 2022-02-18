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星級飯店進駐燈會主場衛武營推快閃 住房搭高鐵省很大
2022台灣燈會在高雄將持續到2月28日，各飯店業者搶攻燈會商機，近期高雄主要飯店整體住房率約7成，愛河灣周邊飯店受惠最大，副市長史哲說，在疫情考驗下，市府兼顧防疫與民生經濟，燈會拉抬住房率，成效不錯。為期一個月台灣燈會倒數10天，主辦單位宣布無人機展演在228連假場次加碼，也有飯店業者進駐燈會現場推快閃店，另有賞燈住房優惠，搭配高鐵更划算。
高雄福華大飯店知名的網美咖啡廳Hovii Cafe，燈會期間在衛武營國家藝術文化中心歌劇院進駐快閃店，販售現烤肉桂捲、燉飯、招牌金磚、手工餅乾、麵包、飲品等，讓賞燈民眾也嘗到飯店招牌商品。
業者表示，此次也是衛武營首度開放廳院進駐快閃店，讓民眾體驗在國家級表演藝術場館中享受五星級餐飲服務。高雄福華HOVII CAFE衛武營快閃店活動日期是2月18 日至20日、2月25日至28日，營業時間為中午12點至晚間9點，每日前50名到高雄福華HOVII CAFE衛武營快閃店打卡，送限量版濾掛咖啡包。
許多外縣市民眾安排二天一夜或三天二夜行程，到高雄賞花燈也品嘗在地美食等，停留時間愈長，帶動的消費能量愈高。
高雄福華飯店即日起至2月28日推「賞燈玩高雄住房專案」，豪華雙人房每間每晚3299元起，專案內含麗香苑豐盛自助早餐及招牌金磚禮盒，可免費使用停車場、健身房、室外按摩池及游泳池，加購2月24日前高鐵車票可享7折優惠，2月25日至2月28日高鐵車票能享8折優惠，周六住宿加價500元、連續假日加價800元，訂房專線（07）2307799。
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