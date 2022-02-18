「健檢做太多反而嚇自己」 日醫學教授認為重點在這兩項

隨著高齡人口比例越來越多，長照也成為了一個重要的社會問題。如何保持家中銀髮長輩的身體健康，是許多子女相當關心的課題。最近日本國際醫療福祉大學的教授和田秀樹，就在媒體上撰文，分享老年人健檢應該注意的地方是什麼。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，和田認為，許多40歲以上的人，都會定期接受健康檢查，並且在某些數值異常時，聽從醫師的建議，「減少」攝取某些東西，好維持身體健康。

不過以和田的經驗來看，比起什麼「攝取過剩」，高齡者更怕的是「攝取不足」，因此比起要少吃特定東西，不如以補充缺乏的養分為目標。特別是上了年紀的人，刻意減少某些東西，可能會加速代謝機能的衰弱，嚴重時甚至會讓身體該補充熱量時，卻絲毫沒有肚子餓的感覺。

和田指出，有時做太多健康檢查，看到什麼都覺得要節制，反而會讓自己疑神疑鬼的。如果要做檢查，可以挑選「心臟」與「腦部」這兩個重點項目進行，以便出現冠狀動脈阻塞、動脈硬化、動脈瘤等問題時，可以儘早治療，降低猝死的機率。

和田認為，所謂的健康檢查，就是為了預知將來可能的染病風險。不過在醫學越來越發達的情況下，很多以前的不治之症，現在都已經能夠透過治療痊癒。因此最重要的，就是避免自己提早猝死，至於其他健康問題，或許在未來，都有機會找到解方。