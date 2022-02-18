快訊

直播／台南出現小學生確診首例 指揮中心下午2時記者會

余苑綺恐剩2個月壽命！李亞萍暴哭：全家人都被擊垮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「健檢做太多反而嚇自己」 日醫學教授認為重點在這兩項

聯合新聞網 / 綜合報導
日本醫學教授和田秀數認為，做健康檢查的重點應該擺在腦部和心血管，以免做太多嚇自己反而不利健康。圖片來源／ingimage
日本醫學教授和田秀數認為，做健康檢查的重點應該擺在腦部和心血管，以免做太多嚇自己反而不利健康。圖片來源／ingimage

隨著高齡人口比例越來越多，長照也成為了一個重要的社會問題。如何保持家中銀髮長輩的身體健康，是許多子女相當關心的課題。最近日本國際醫療福祉大學的教授和田秀樹，就在媒體上撰文，分享老年人健檢應該注意的地方是什麼。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，和田認為，許多40歲以上的人，都會定期接受健康檢查，並且在某些數值異常時，聽從醫師的建議，「減少」攝取某些東西，好維持身體健康。

不過以和田的經驗來看，比起什麼「攝取過剩」，高齡者更怕的是「攝取不足」，因此比起要少吃特定東西，不如以補充缺乏的養分為目標。特別是上了年紀的人，刻意減少某些東西，可能會加速代謝機能的衰弱，嚴重時甚至會讓身體該補充熱量時，卻絲毫沒有肚子餓的感覺。

和田指出，有時做太多健康檢查，看到什麼都覺得要節制，反而會讓自己疑神疑鬼的。如果要做檢查，可以挑選「心臟」與「腦部」這兩個重點項目進行，以便出現冠狀動脈阻塞、動脈硬化、動脈瘤等問題時，可以儘早治療，降低猝死的機率。

和田認為，所謂的健康檢查，就是為了預知將來可能的染病風險。不過在醫學越來越發達的情況下，很多以前的不治之症，現在都已經能夠透過治療痊癒。因此最重要的，就是避免自己提早猝死，至於其他健康問題，或許在未來，都有機會找到解方。

健康檢查

延伸閱讀

指甲其實最好別剪？ 日媒曝正確作法：剪的反而傷指甲

疲勞、眼睛痛、腸胃不適 針灸師教怎麼「毛巾熱敷」最有效

春節大吃大喝又胖了 居家三個簡單運動「一個月甩肉五公斤」

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

相關新聞

連日降雨 北宜公路石碇路段坍方 雙向交通中斷 搶通中

連日降雨，新北市北宜公路石碇路段今天上午發生道路坍方，大量土石占用雙向車道，導致交通中斷，現由公路總局景美工務段派員搶通...

不是會忍就好 有錢人和窮人差在「如何省錢」

許多人為了省錢，經常要勒緊褲帶，面對許多有興趣的東西也只能忍痛放棄，久了不只影響到心情，甚至情緒一來，還會一口氣大解放，把之前好不容易的積蓄通通花光光。最近日本媒體，就分析這樣的節省觀念，其實有著能夠調整的地方。

日本蛋疑慮 蘇貞昌：不會從有疫區地方進口請國人放心

北台灣缺蛋，農委會擬從日本等國進口雞蛋應急，其中日本雞蛋有禽流感疫區等問題，受到國人關注，行政院長蘇貞昌上午答覆媒體詢問...

228連假適逢武陵農場櫻花季 蘇花路廊將湧出遊車潮

228連假即將到來，適逢上周已登場的武陵農場櫻花季，公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊會湧現大量出遊車潮，前往國旅熱...

低頭族小心「烏龜頸」！紅繩訓練找回正確姿勢、甩痠痛

台中市8歲蔡姓男童寫作業時常喊腰酸背痛，使用媽媽買的八字駝背矯正帶2年，效果越來越差，還出現高低肩，就醫發現他有俗稱「烏...

陽明山知名湯屋溫泉遭質疑 業者喊冤指下雨淡化水質

天氣冷民眾瘋泡湯，有民眾向媒體投訴陽明山知名的馬槽花藝村溫泉沒有硫磺味，和網站上廣告不同；業者今天表示，店內溫泉絕對是用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。