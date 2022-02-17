學者及醫師支持調整健保部分負擔 民團籲公布過去調整成效

健保會下周五將討論部分負擔調整方案，目前免收部分負擔的檢查檢驗費、百元以下藥費、慢箋，未來都可能以一到兩成的比率，定額計收部分負擔。健保署署長李伯璋表示，重大傷病仍免收部分負擔，經濟弱勢有愛心專戶支持，也會透過訂定分項上限給予保障。學者及第一線醫師都表示支持，民間團體則建議健保署先公布過去屢次調整部分負擔的成效分析，再進一步討論。

李伯璋表示，現規劃「重大傷病」和「到地區醫院、診所、藥局領慢箋者」免部分負擔，免收人口約佔三成，另有三成民眾一年增加金額不到200元，合計約有六成人口一年影響金額在200元以下。另外，未來在醫學中心或區域醫院急診，檢傷一、二級較嚴重者，部分負擔會調降，但四、五級輕症者則會調漲。衛福部社保司司長商東福表示，希望今年可推動。

中研院經濟研究所副研究員楊子霆表示，他認為健保署的規劃方向是蠻聰明的作法。根據過去研究，民眾就醫行為對於部分負擔變化會有明顯反應，急診檢傷分類個別調升調降，並且免收重大傷病及基層慢箋領藥的免收部分負擔，民眾接受度會提高，也能精準地引導輕症、病況穩定的慢性病患回到小醫院或診所。

楊子霆表示，如果完全免費，民眾比較不會積極與醫師討論各項醫療處置的必要性，不在意重複拿藥，醫院端也可能會浮濫開立檢查。如果要收費，民眾就會衍生自我把關的行為，醫院端也必須要更完善的說明，才能獲得病人的同意。

台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇也說，他認為上述政策是對的，因為醫學中心的任務就是多照顧急、重、難、罕的病人。台灣不像國外強制民眾從家庭醫師開始就醫，是自由就醫，只好透過各項主動或被動的管理策略，來誘導民眾醫療行為符合分級醫療的精神。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠提醒，過去部分負擔已經調整過很多次，也透過許多方式支持慢箋從醫院釋出，但一直沒有看到健保署拿出過去政策的成效評估，論據不足以支持論點。希望健保署在健保會開前先提供實證基礎，才能對症下藥，看出政策可能帶來的改變。