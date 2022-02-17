聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴戈胰臟癌逝世 醫揭「癌王」恐怖之處半年恐奪命

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
資深藝人巴戈胰臟癌過世，享壽67歲。圖／報系資料照
資深藝人巴戈胰臟癌過世，享壽67歲。圖／報系資料照

「癌王」胰臟癌再奪命，資深藝人巴戈昨晚因胰臟癌辭世，享壽67歲，過去蘋果創辦人賈伯斯、台灣知名體育主播傅達仁皆飽受胰臟癌所苦，醫師提醒，胰臟癌難早期發現，一但出現症狀時多半為晚期，從確診到離開「不超過半年」，呼籲民眾平時應該維持良好生活型態，避免三高、酗酒及肥胖

板橋新光健檢中心院長朱光恩表示，胰臟位於後腹腔、躲在胃的後面，常用腹部超音波來檢查胰臟，約七、八成的人能順利檢查到胰臟，但部分民眾因胃脹氣或脂肪過多，擋住音波無法看到胰臟。

朱光恩指出，由於後腹腔空間大，若胰臟不幸長腫瘤，恐讓腫瘤有空間長大，等到腫瘤大到某程度、壓迫神經或周邊組織，產生症狀時才就醫，通常已經是胰臟癌第二期、第三期，「胰臟癌被稱為癌王，因為從診斷到離開，最多不超過半年」。

易好發胰臟癌的年齡多半在40歲以上，朱光恩表示，其危險因子包括糖尿病、長期酗酒、肥胖、家族疾病史等，尤其糖尿病長期未控制血糖、或是喝酒導致慢性胰臟炎等，都需要特別注意。

朱光恩說，胰臟主要是分泌胰液，協助人體消化食物，如果胰臟無法正常分泌胰液，恐影響消化，若出現不明原因上腹痛、腹瀉、黃疸、體重大幅減輕或憂鬱、疲憊、全身無力，就有可能是胰臟癌，但症狀出現時多半也難救治。

朱光恩指出，許多癌症可事先檢查、預防，像子宮頸癌用子宮抹片檢查、乳癌以乳房超音波攝影、大腸癌用糞便潛血檢查等，但胰臟癌難預防，若有肥胖、酗酒、家族史等，只能透過多次超音波、電腦斷層等影像學檢查，平常維持良好生活習慣，控制血糖，才能遠離胰臟癌威脅。

腫瘤 肥胖 子宮頸癌 巴戈

延伸閱讀

黃子佼下月開唱後封麥 悼巴戈辭世「是我重要養分」

獨／警衛阻撓巴戈女兒見最後一面 長庚醫院回應了

巴戈盼與父母一同長眠 告別式謝絕奠儀

巴戈「與惡」身影「女兒」周采詩悲痛：無法相信是真的

相關新聞

健保部分負擔漲 2版本拉鋸

去年初健保費率調漲至五點一七％，衛福部長陳時中再次出手，最快今年調整藥品、檢驗檢查、慢箋、急診部分負擔，其中檢驗檢查費用...

健保調整部分負擔 醫：調漲助分級 民團：未對症下藥

討論許久調漲部分負擔，可望下周五健保會討論定案。多數醫院管理階層對於調整部分負擔樂觀其成，可望透過部分負擔，達到分級醫療...

最強冷空氣明起襲台

今年最強冷空氣來襲。中央氣象局昨天指出，至少是強烈大陸冷氣團等級，全台低溫下探十到十二度，有機會達到寒流等級，預計從明天...

藍批進口疫蛋 綠嗆「看到雞蛋就開槍」

農委會擬從日本等國進口雞蛋應急，國民黨立院黨團昨質疑，台灣尚未完全解除對日本的禽鳥、雞蛋禁令，這麼重大的事件卻是日本先公...

巴戈胰臟癌逝世 醫揭「癌王」恐怖之處半年恐奪命

「癌王」胰臟癌再奪命，資深藝人巴戈昨晚因胰臟癌辭世，享壽67歲，過去蘋果創辦人賈伯斯、台灣知名體育主播傅達仁皆飽受胰臟癌...

228旅遊訂房 苗栗72％冠全台

為期3天的228連假將至，受到疫情影響，交通部觀光局統計，截至15日，平均訂房率約4成，低於春節訂房率的55%。苗栗縣訂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。