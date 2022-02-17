右肩惱人疼痛 奇美醫以高頻超音波檢查導引治療

68歲婦人日前在大掃除後發覺右肩疼痛比平時加劇，而且關節活動角度受限，台南柳營奇美醫院醫師以高頻超音波檢查，診斷為脊上肌撕裂合併五十肩，經超音波導引注射治療、徒手治療合併深層電熱療，疼痛症狀明顯改善。

柳營奇美醫院復健科醫師陳柏偉表示，以往為檢查骨骼肌肉或關節病兆及受損程度，會用X光攝影來檢查骨骼受損情形，但X光攝影檢查特性只能掃描骨頭，卻無法檢查關節周邊如肌肉、韌帶等重要軟組織，過去為掃描以上軟組織，則需要借助核磁共振檢（MRI），核磁共振檢查屬於靜態檢查，無法確認動態的肌肉和肌腱運作情形，無法了解病人活動下實際情況。

他說，隨著超音波急速發展，復健科對超音波依賴程度越來越高，目前已有使用高頻超音波來針對關節肌肉軟組織檢查，不僅可縮短檢查時間，也提高病灶診斷率，同時適用於肌腱、韌帶、軟骨、關節腔發炎、水腫、鈣化，甚至肌肉病變、腫瘤、神經壓迫、血腫、肌肉肌腱斷裂等檢查。

且在檢查出病灶後，可透過即時超音波導引評估進行物理性大容量擴張術、神經解套減壓注射、化學性增生注射或高能體外震波來治療病人。

陳柏偉說，大容量擴張術與神經解套減壓注射治療，都是利用高頻超音波，找出沾黏關節或神經旁組織，將適量低濃度葡萄糖水注射至病灶處，以達到解開組織沾黏及減少神經壓迫所產生疼痛及關節活動角度限制。而增生療法原理，是將增生藥劑注射至肌腱或韌帶受傷位置，產生局部性輕微發炎，以啟動身體自我修復反應來強化肌腱及韌帶強度。

一般藥劑內容物最常見為高濃度葡萄糖水及自體血小板（PRP），過程中也會以高頻肌肉骨骼超音波導引注射，將藥劑準確地注射於患處，以達到較佳療效。包括五十肩（冷凍肩）、肩夾擠症候群、肩膀旋轉肌腱破裂、網球肘及高爾夫球肘、媽媽手、腕隧道症候群、膝關節退化、足踝韌帶慢性扭傷等，都可透過此療法而獲得正面的治療效果。