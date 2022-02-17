李吉仁創校解決社會創新人才荒 School 28第二屆即將招生
社會創新組織是台灣推動永續發展的重要力量，藉由科技或商業模式創新解決社會問題。全台社創組織已超過650家，人才需求日增。School 28是由台大名譽教授、誠致教育基金會副董事長李吉仁發起，致力於培育社創人才，第二屆申請將於三月啟動。
「到底有沒有人才經過訓練後，願意轉換職涯到社會創新領域，這在第一屆開始時我們沒有把握。」李吉仁說，第一屆28位學員中，後來有6位轉職至社創組織，才驗證了社創領域確實需要這樣的機制，社創人才生態圈也比想像中更快形成。「這些事情讓我們能夠走到第二年。」他說。
School 28計畫簡稱28S，取自「二把手」諧音，培育社創領域的事業發展與管理人才，協助組織創辦人（一把手）擴大社會影響力，期望社會創新成為人才在職涯上的公平選項。為期六個月的培育計畫，學員不必離開原工作崗位，就能接受培育課程、職涯導師等協助，更認識社創領域。
第一屆計畫共有455人申請，最終錄取28位學員，其中六成來自企業界，八成具有3年以上工作經驗，於去年12月圓滿結業。至今共有9位學員成功轉職，其中6位加入社創組織。
「當時我就希望進入更有挑戰性、能實現自我的地方。」史惟中說，他是成功轉職的學員之一，原本在民營教育公司工作，結業後進入社企流，如今也回到School 28，成為第二屆的工作人員。
今年三月，第二屆School 28即將開始招生，預計招收28至35位青年人才，共同響應的夥伴組織也從13個擴展至18個，包含TFT為台灣而教、甘樂文創、綠藤生機與One-Forty等。夥伴組織創辦人或領導人將擔任職涯導師，成為人才投入社會創新領域的後盾。
School 28核心小組成員之一、社企流執行長林以涵說，第一屆學員雖有將近半數留在既有崗位，在結業後也更主動爭取做企業內的CSR專案，這是意料外的正面影響力。
此外，School 28邀請超過十家大型企業成為共創企業，提供員工參與School 28後，能有一至兩年留職停薪的機會，進入社創組織歷練，包含聯合報系、天下雜誌、研華科技、資誠與玉山金控等。
第二屆School 28申請將從三月一日起開放至四月十七日，詳情請見School 28網站。
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