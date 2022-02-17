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越減越胖竟是22公斤大腫瘤 馬偕跨科「接力」摘除

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
腹部電腦斷層影像發現楊先生的腫瘤巨大，連脊椎都受到壓迫。圖／馬偕醫院提供
腹部電腦斷層影像發現楊先生的腫瘤巨大，連脊椎都受到壓迫。圖／馬偕醫院提供

68歲的楊先生積極透過飲食控制和運動減重，但沒想到四肢都瘦了，唯獨大肚腩一直瘦不下來。就醫檢查發現，占據腹部的不是脂肪而是22公斤的巨大惡性肉瘤，就連肝臟及腸胃道都因腫瘤推擠而挪到腹腔左側。所幸，經馬偕醫院跨外科團隊合作，歷經六小時的手術摘除，目前恢復良好。

收治個案的馬偕紀念醫院泌尿科資深主治醫師邱文祥表示，臨床上，惡性肉癌的病因不明，發生率是所有癌症的1%，若能仔細而完整的切，患者5年存活率可達6至7成。

邱文祥表示，個案罹患的是第三期惡性肉癌，經過腹部斷層掃描發現腫瘤影響範圍從橫膈膜至下腔靜脈，腹部器官遭腫瘤推擠嚴重位移，右側腎臟也已被腫瘤包覆導致萎縮、下腔靜脈也被嚴重壓迫。

因病人的腫瘤體積龐大、侵犯範圍廣泛，因此必須結合泌尿科、一般外科、心臟血管外科、胸腔外科等團隊，以大隊接力賽的概念，接替為患者清除腹腔內的巨大腫瘤。

首先由邱文祥以傳統開腹手術，先切除主要腹膜後腫瘤，並摘除右側萎縮腎臟，再由一般外科主任蔡崇鑫和醫師朱敦邦切除部分右側肝臟。

由於病人的下腔靜脈主要血管已遭腫瘤包覆，腫瘤與主要血管間也有許多小血管，加上手術過程非常容易出血，也須立即將破掉的血管縫補，因此由心臟血管外科資深主治醫師李君儀協助分離包覆在血管上腫瘤。最後再由胸腔外科資深主治醫師詹梅麟與林哲弘醫師修補右側橫膈膜，才算大功完成。

個案手術共歷時六個小時，開腹傷口從胸骨下緣至肚臍下方長達35公分，最後摘除38公分乘以20公分、重量高達22公斤的腫瘤，相當少見。歷經24天後出院，目前恢復情況十分良好，術後門診追蹤一切正常。

腫瘤 醫師 手術 馬偕醫院

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