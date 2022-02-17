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島內移動夯！國道車流量增 日平均成長量2%
受到疫情影響，國境遲遲未開，島內小旅行反而成為主流，這也讓高速公路車流量大增。根據高公局統計，高速公路交通量逐年成長，日平均交通量成長率約2%，109年國道日平均交通量達88百萬車公里，去年也有86百萬車公里，部分路段在尖峰時段易有壅塞情形。為此，高公局今年鎖定13處路段進行改善，完工後預估平均將可降低尖峰時段壅塞比例5%。
高公局表示，去年總計完成19處路段改善工程，改善作為包括車道改善、開放路肩、聯絡到車道調整、出口車道調整、外側車道標線調整等，平均降低尖峰時段壅塞比例9.3％。
今年則預計改善13處路段，其中北區有四處，分別是國1內湖A南出聯絡道車道調整、國1內湖B南出匝道拓寬、國1台北南出往士林 (重慶北路)匝道拓寬以及國1北向內湖-東湖主線拓寬；中區則有三處，分別是國1彰化南出開放路肩、國3快官南入車道調整以及國6舊正西出車道調。
此外，南區也有4處，分別是國1安定北出聯絡道出口拓寬、國1高科北出研議調整為雙車道、國10自由路出口匝道拓寬，以及國1鼎金系統南向出入口改善。
高公局表示，會持續進行資料蒐集，了解壅塞成因並掌握各路段之交通組成及用路 人特性 並透過大數據資料蒐集與分析，後續也會持續透過低成本短工期交通工程改善方式，減少壅塞時間。
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