島內移動夯！國道車流量增 日平均成長量2%

由於國人普遍沒有預立遺囑的習慣，親人過世後的遺產繼承問題，往往演變成家族成員大亂鬥甚至對簿公堂，關於繼承，民法有所謂的不孝條款，若對被繼承人有重大的虐待或侮辱，繼承權是會被取消的，其中包含長年對被繼承人不聞不問，但北市一名張姓男子過世後，其妻、子辦理喪葬補助時，突然冒出個養女也來分遺產，這名養女從未出現在張家人的生活中，卻還是贏了官司...

2022-02-17 17:21