夫載孕妻遭追撞！醫師機警緊急剖腹 產下健康男娃

台中劉姓孕婦懷胎36周，上周由丈夫騎機車載送上班途中遭後方機車追撞，整個人遭撞飛，摔落路旁，送醫救治。亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌機警觀察到胎兒的胎心率「波紋」似乎有微幅減速現象，研判是「後發型胎心率減速」，建議應緊急剖腹生產，所幸過程順利母子均安，順利解除危機。

劉姓孕婦的丈夫初為人父，回想車禍當時的景象仍心有餘悸。他表示，他當時載妻上班行經霧峰區中正路口準備左轉，遭後方一輛機車追撞，當下還來不及反應，心裡只想著「怎麼辦？老婆在哪裡呢？」看到妻子已被撞飛摔落路旁，經路人協助報警送醫。

亞洲大學附屬醫院急診室醫師張焴程表示，患者到院後恢復意識，右手有骨裂及身體多處擦傷，由於患者身懷六甲，立即裝上胎兒監視器，並通知婦產科醫師診察。

陳泰昌趕到急診室後，觀察發現胎兒的胎心率為150，懷孕31至40孕周的胎心率約為每分鐘120至160次，屬合理範圍，但胎兒的心跳波紋似乎出現微幅震盪，研判是後發型胎心音減速的徵兆，擔心是因車禍劇烈撞擊，造成胎盤功能受損，若不緊急處理，胎兒恐有缺氧風險。

正當醫療團隊還在檢查孕婦有無其他車禍後遺症時，胎兒的胎心音減速到100次左右，建議剖腹急產，夫妻討論後選擇相信醫師專業，也順利在當天下午分娩體重2800公克的健康男娃，夫妻倆瞬間轉換身分為新手爸媽，並感動地說「雖然寶寶來得很突然，但只要健康，一切都值得了！」