快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夫載孕妻遭追撞！醫師機警緊急剖腹 產下健康男娃

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中劉姓孕婦（右二）因車禍送醫，醫師陳泰昌（右一）機警觀察出異樣建議急剖腹生產，母子均安，解除危機。圖／亞大醫院提供
台中劉姓孕婦（右二）因車禍送醫，醫師陳泰昌（右一）機警觀察出異樣建議急剖腹生產，母子均安，解除危機。圖／亞大醫院提供

台中劉姓孕婦懷胎36周，上周由丈夫騎機車載送上班途中遭後方機車追撞，整個人遭撞飛，摔落路旁，送醫救治。亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌機警觀察到胎兒的胎心率「波紋」似乎有微幅減速現象，研判是「後發型胎心率減速」，建議應緊急剖腹生產，所幸過程順利母子均安，順利解除危機。

劉姓孕婦的丈夫初為人父，回想車禍當時的景象仍心有餘悸。他表示，他當時載妻上班行經霧峰區中正路口準備左轉，遭後方一輛機車追撞，當下還來不及反應，心裡只想著「怎麼辦？老婆在哪裡呢？」看到妻子已被撞飛摔落路旁，經路人協助報警送醫。

亞洲大學附屬醫院急診室醫師張焴程表示，患者到院後恢復意識，右手有骨裂及身體多處擦傷，由於患者身懷六甲，立即裝上胎兒監視器，並通知婦產科醫師診察。

陳泰昌趕到急診室後，觀察發現胎兒的胎心率為150，懷孕31至40孕周的胎心率約為每分鐘120至160次，屬合理範圍，但胎兒的心跳波紋似乎出現微幅震盪，研判是後發型胎心音減速的徵兆，擔心是因車禍劇烈撞擊，造成胎盤功能受損，若不緊急處理，胎兒恐有缺氧風險。

正當醫療團隊還在檢查孕婦有無其他車禍後遺症時，胎兒的胎心音減速到100次左右，建議剖腹急產，夫妻討論後選擇相信醫師專業，也順利在當天下午分娩體重2800公克的健康男娃，夫妻倆瞬間轉換身分為新手爸媽，並感動地說「雖然寶寶來得很突然，但只要健康，一切都值得了！」

陳泰昌強調，胎心率會隨著產婦與胎兒活動或者子宮收縮產生變異性，只要胎心率基準線都在各孕期正常範圍內，合理的變異性是可以接受，但如果下降幅度過大，或胎心率恢復緩慢，都可能胎盤功能不良、胎兒缺氧的表現，有經驗的醫師都會建議要趕緊剖腹，以免造成胎兒健康受損的風險。

台中劉姓孕婦上周因車禍送醫，醫師陳泰昌機警觀察，研判是後發型胎心率減速，建議急剖腹生產，母子均安，解除危機。圖／亞大醫院提供
台中劉姓孕婦上周因車禍送醫，醫師陳泰昌機警觀察，研判是後發型胎心率減速，建議急剖腹生產，母子均安，解除危機。圖／亞大醫院提供

醫師 孕婦 車禍

延伸閱讀

美國研究：孕婦施打 COVID-19 疫苗 可保護出生後嬰兒

男星遭追撞忍痛上工「擠出笑容」　活動結束就診「需停工治療」

影／國道一號台中段國光客運與4輛轎車追撞 9人受傷

影／高雄楠梓百慕達3車追撞釀1死1傷 71歲駕駛遭重夾身亡

相關新聞

越減越胖竟是22公斤大腫瘤 馬偕跨科「接力」摘除

68歲的楊先生積極透過飲食控制和運動減重，但沒想到四肢都瘦了，唯獨大肚腩一直瘦不下來。就醫檢查發現，占據腹部的不是脂肪而...

島內移動夯！國道車流量增 日平均成長量2%

受到疫情影響，國境遲遲未開，島內小旅行反而成為主流，這也讓高速公路車流量大增。根據高公局統計，高速公路交通量逐年成長，日...

夫載孕妻遭追撞！醫師機警緊急剖腹 產下健康男娃

台中劉姓孕婦懷胎36周，上周由丈夫騎機車載送上班途中遭後方機車追撞，整個人遭撞飛，摔落路旁，送醫救治。亞洲大學附屬醫院婦...

3藥品出包...關節炎用藥不純物高 食藥署回收85萬顆

衛福部食藥署今天一口氣公布三款藥品下架回收，包括兩款皮膚用藥「仙台衛膚龍軟膏」和「易麗膚泡沫液」，以及一款治療關節炎用藥...

李吉仁創校解決社會創新人才荒 School 28第二屆即將招生

社會創新組織是台灣推動永續發展的重要力量，藉由科技或商業模式創新解決社會問題。全台社創組織已超過650家，人才需求日增。...

【不孝丟遺產／上】父過世突冒出養女分遺產 她不聞不問仍贏得繼承權官司

由於國人普遍沒有預立遺囑的習慣，親人過世後的遺產繼承問題，往往演變成家族成員大亂鬥甚至對簿公堂，關於繼承，民法有所謂的不孝條款，若對被繼承人有重大的虐待或侮辱，繼承權是會被取消的，其中包含長年對被繼承人不聞不問，但北市一名張姓男子過世後，其妻、子辦理喪葬補助時，突然冒出個養女也來分遺產，這名養女從未出現在張家人的生活中，卻還是贏了官司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。