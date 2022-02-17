3藥品出包...關節炎用藥不純物高 食藥署回收85萬顆

衛福部食藥署今天一口氣公布三款藥品下架回收，包括兩款皮膚用藥「仙台衛膚龍軟膏」和「易麗膚泡沫液」，以及一款治療關節炎用藥「永勝飛佳膜衣錠」。食藥署監管組科長傅淑卿表示，廠商應針對同樣產品、不同批號進行延伸性調查，於一個月內調查完畢；並於兩個月內回收完畢。

仙台藥品工業股份有限公司生產的「仙台衛膚龍軟膏」主成份為DIPHENHYDRAMINE HCL, PREDNISOLONE，主要治療濕疹、過敏性皮膚炎、蕁麻疹。傅淑卿表示，「仙台衛膚龍軟膏」的主成份含量合格範圍為90％至110%，但經抽樣檢驗主成份僅約80％，回收一批（批號：9600701）

至於科華生技醫藥股份有限公司生產的「易麗膚泡沫液」主成份為BETAMETHASONE VALERATE，主要治療急慢性濕疹、接觸性皮膚炎、過敏性皮膚炎、異位性皮膚炎等。主成份含量合格範圍為95％至115%，但經抽樣檢驗，主成份連70％都不到，遠低於合格標準；回收一批（批號：9300201）。

傅淑卿表示，這兩款藥物分別回收1200瓶和2900支，皆為自費用藥，無健保申報量。

另外，永勝藥品工業股份有限公司生產的「永勝飛佳膜衣錠100毫克」，主成份為ACECLOFENAC，主要治療退化性關節炎、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎所引起疼痛及發炎症狀。

傅淑卿表示，「永勝飛佳膜衣錠」在一年效期內發現總不純物達上限1.3%，因此啟動回收兩批（批號：S0505702、S0505803）、共85萬顆。

傅淑卿說，目前推測是因為濕度太高造成藥品降解太快所致，廠商已針對包裝做改進。「永勝飛佳膜衣錠」市占率約10%，健保一年申報量330萬至350萬顆。 不過食藥署提醒，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行任意停藥。