高油外食喝手搖飲體重爆增 小心代謝症候群找上門

近年國人飲食西化，時常攝取高熱量、低營養的精緻化食物，在新冠疫情影響下，民眾宅在家使用3C時間再延長，缺乏運動恐導致體位過重或過輕，甚至代謝症候群、許多慢性疾病發生漸趨年輕化。董氏基金會提醒，25歲是人生體力顛峰，年輕族應把握時間存「健康」本，避免疾病提前找上門。

代謝症候群的五項危險因子，包括腰圍過粗、血壓偏高、飯前血糖偏高、三酸甘油脂偏高及高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）偏低，其中有三項或三項以上超標，即認定為代謝症候群。有代謝症候群的人將來得到糖尿病、高血壓、高血脂及心臟病是一般人的2至6倍。

根據研究發現，肥胖者及非肥胖者若長期體重增加，有較高罹患代謝症候群的風險；此外，長期體重增加同時也會影響三高（血壓、血糖、血脂）的控制。根據國民健康署109年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上過重或肥胖者共有105萬人，其中5成以上、超過50萬民眾有代謝症候群。

除了中年族群，年輕族也需要注意代謝症候群風險。教育部為促進學生健康，近年委託董氏基金會推動「大專校院健康飲食推動方案計畫」，每年規畫不同健康飲食系列主題、發展教學資源，提供學校執行教育宣導時參考使用

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，大專校院學生自主性高，與同儕間娛樂行為也較多，且許多人離家就學、打工，飲食、生活習慣較不均衡，時常外食、少運動、熬夜等作息不規律，尤其25歲是體力顛峰，熬夜可能不會有感覺，但隨年紀增長病痛也隨之而來。

許惠玉說，先前有一名20多歲男學生，把生活費及打工薪資存來買iPhone手機，在飲食習慣上多外食、少攝取蔬果、牛奶，時常吃炸物、零食果腹，胖到100公斤也不自覺，健康狀況令人擔憂。有些大學生睡眠不足，導致晚起而錯過早餐時段，可能讓身體狀況失衡、體重增加。

近年大專校院也打造校園健康環境，像是嘉南藥理大學設計「飲料看燈行」活動，減少含糖飲料攝取為主題，與校內超商合作，每瓶飲品標示「紅、黃、綠燈」及每週攝取頻率，經過六個月實施，與前一年同期的銷售額相比，紅燈飲品的銷售下降（約7.1%），而綠燈飲品的銷售增加（約5.3%），且達到顯著差異。

元智大學採取「運動、飲食雙管齊下」，校內運動場館開設TRX、空中瑜珈等吸引大學生運動，以及創立「健美社團」，由體育室安排專業教練規畫課程，並開辦體重控制班、辦理營養講座等。

景文科技大學在新生入學時實施生活習慣調查分析，發現睡眠不足7至8小時的學生有近6成、一週中6至7天有吃早餐者僅3成。十多年前便開辦「早安，景文晨之美」活動，提供健康早餐、集點數越高可優先選宿舍等誘因，全勤也給予禮券獎勵，每次活動開放報名皆秒殺。

國健署提供三招防治代謝症候群方法：

第1招，健康飲食及規律運動：

選擇少油、少鹽、少糖及高纖的「三少一高」飲食原則，及養成每餐定時、定量的規律飲食習慣，另每天要進行30分鐘、每週達150分鐘的運動，疫情期間在家運動可參考國民健康署健康九九網站的「我家也是健身房」多媒體影音，維持健康體態的同時也加強自身的保護力。

第2招，每天量體重及腰圍：

養成每天測量體重及腰圍的習慣，並維持健康體重及保持成年男性腰圍小於90公分，女性腰圍小於80公分，若發現體重或腰圍控制不佳，應檢視自身飲食行為及運動量，適時調整避免代謝症候群找上門。

第3招，定期健檢監測血壓、血糖、血脂：

善用國民健康署提供的免費成人預防保健服務（40歲以上未滿65歲，每3年提供1次，65歲以上則每年提供1次），定期了解自身的血壓、血糖、血脂值，可及早發現代謝症候群相關問題，以能及早介入與控制。