北部蛋荒不好買 部分消費者改採購「這產品」應急

北部缺蛋恐急，農委會說要持續到3月底以後才可能陸續恢復供應，北部現況，不論是散裝蛋、洗選盒裝蛋、認證蛋都不好買，有的改轉往雜貨店，或者有些雞蛋寄賣的五金行、文具店採買；而部分民眾因買不到雞蛋，改採買鴨蛋，或者加工蛋品暫時應急。

中部某業者表示，近期確實有親友詢問，他也就便宜賣出少量應急，他表示，鴨蛋大多取鴨蛋黃加工，主要使用於烘焙（蛋黃酥、餅乾），或是包粽子用，鮮食味道較重，不必然每位消費者都可接受，有人問他就賣，只是因為雞蛋缺貨，暫時提供應急一下。

中華民國養鴨協會秘書長李鴻忠表示，蛋鴨要飼養4個多月才能生蛋，現在雞蛋大缺，有一部分家庭用、或業務要用有困難，就直接找鴨蛋暫時先代替，包括賣雞蛋的蛋行、蛋商，店家原本也有賣鴨蛋，在雞蛋調貨相對困難的情況下，賣鴨蛋暫時「頂一下」，先供應消費市場需求。

李鴻忠表示，現在的飼養環境、狀態下，兩隻腳的、會下蛋的家禽幾乎都有些狀況，鴨蛋確實也有少一點，至於會不會影響5月份端午節糕餅、粽子等鴨蛋黃需求，他表示，現階段仍無法評估。

農委會畜牧處副處長江文全表示，鴨蛋主要是加工使用，鮮食相對雞蛋較少，鴨蛋黃可加工延長保存期限，他認為並不會影響到端午節鴨蛋黃供應，價格也不會因此上漲。

記者實地走訪新北中永和地區多家賣場及傳統市場，傳統市場蛋行有賣少量鴨蛋，而雞蛋調貨困難，通常白蛋一箱中午前就賣完，消費者採買要趁早，剩下來盒裝標榜土雞蛋者，每盒要價90元；另外市場零售攤商紅殼白殼蛋都有，但因為價格太高，消費者並沒有搶買；而部分賣場超商，在賣場補貨時有供應少量雞蛋，若消費者太晚下班，要採買就比較不容易。