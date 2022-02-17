快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北部蛋荒不好買 部分消費者改採購「這產品」應急

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
市場傳統零售攤商雞蛋供貨也不多，中午前就完售。記者彭宣雅／攝影
市場傳統零售攤商雞蛋供貨也不多，中午前就完售。記者彭宣雅／攝影

北部缺蛋恐急，農委會說要持續到3月底以後才可能陸續恢復供應，北部現況，不論是散裝蛋、洗選盒裝蛋、認證蛋都不好買，有的改轉往雜貨店，或者有些雞蛋寄賣的五金行、文具店採買；而部分民眾因買不到雞蛋，改採買鴨蛋，或者加工蛋品暫時應急。

中部某業者表示，近期確實有親友詢問，他也就便宜賣出少量應急，他表示，鴨蛋大多取鴨蛋黃加工，主要使用於烘焙（蛋黃酥、餅乾），或是包粽子用，鮮食味道較重，不必然每位消費者都可接受，有人問他就賣，只是因為雞蛋缺貨，暫時提供應急一下。

中華民國養鴨協會秘書長李鴻忠表示，蛋鴨要飼養4個多月才能生蛋，現在雞蛋大缺，有一部分家庭用、或業務要用有困難，就直接找鴨蛋暫時先代替，包括賣雞蛋的蛋行、蛋商，店家原本也有賣鴨蛋，在雞蛋調貨相對困難的情況下，賣鴨蛋暫時「頂一下」，先供應消費市場需求。

李鴻忠表示，現在的飼養環境、狀態下，兩隻腳的、會下蛋的家禽幾乎都有些狀況，鴨蛋確實也有少一點，至於會不會影響5月份端午節糕餅、粽子等鴨蛋黃需求，他表示，現階段仍無法評估。

農委會畜牧處副處長江文全表示，鴨蛋主要是加工使用，鮮食相對雞蛋較少，鴨蛋黃可加工延長保存期限，他認為並不會影響到端午節鴨蛋黃供應，價格也不會因此上漲。

記者實地走訪新北中永和地區多家賣場及傳統市場，傳統市場蛋行有賣少量鴨蛋，而雞蛋調貨困難，通常白蛋一箱中午前就賣完，消費者採買要趁早，剩下來盒裝標榜土雞蛋者，每盒要價90元；另外市場零售攤商紅殼白殼蛋都有，但因為價格太高，消費者並沒有搶買；而部分賣場超商，在賣場補貨時有供應少量雞蛋，若消費者太晚下班，要採買就比較不容易。

消費者林小姐表示，因為要幫孩子帶便當，所以也會改買加工產品，比如超商有茶葉蛋、真空包裝滷蛋，賣場也有溏心蛋可採購，買不到生鮮雞蛋的時候，可以暫時可以替代一下。

北部雞蛋荒，不少蛋行、攤商以鴨蛋應急。圖為鹹鴨蛋。記者彭宣雅／攝影
北部雞蛋荒，不少蛋行、攤商以鴨蛋應急。圖為鹹鴨蛋。記者彭宣雅／攝影
北部缺蛋中，農委會表示，至少要三月底以後才可望舒緩。記者彭宣雅／攝影
北部缺蛋中，農委會表示，至少要三月底以後才可望舒緩。記者彭宣雅／攝影

延伸閱讀

農委會專案進口日本雞蛋 藍黨團批黑箱草率

天使！蛋荒中老婆婆親送雞蛋 竹山秀傳醫院「蛋蛋的溫馨」

解蛋荒！第一批進口雞蛋何時來？ 農委會：快了

北部蛋荒 陳吉仲：3月中旬後可望解決

相關新聞

越減越胖竟是22公斤大腫瘤 馬偕跨科「接力」摘除

68歲的楊先生積極透過飲食控制和運動減重，但沒想到四肢都瘦了，唯獨大肚腩一直瘦不下來。就醫檢查發現，占據腹部的不是脂肪而...

島內移動夯！國道車流量增 日平均成長量2%

受到疫情影響，國境遲遲未開，島內小旅行反而成為主流，這也讓高速公路車流量大增。根據高公局統計，高速公路交通量逐年成長，日...

夫載孕妻遭追撞！醫師機警緊急剖腹 產下健康男娃

台中劉姓孕婦懷胎36周，上周由丈夫騎機車載送上班途中遭後方機車追撞，整個人遭撞飛，摔落路旁，送醫救治。亞洲大學附屬醫院婦...

3藥品出包...關節炎用藥不純物高 食藥署回收85萬顆

衛福部食藥署今天一口氣公布三款藥品下架回收，包括兩款皮膚用藥「仙台衛膚龍軟膏」和「易麗膚泡沫液」，以及一款治療關節炎用藥...

李吉仁創校解決社創人才荒！School 28第二屆即將招生

社會創新組織是台灣推動永續發展的重要力量，藉由科技或商業模式創新解決社會問題。全台社創組織已超過650家，人才需求日增。...

【不孝丟遺產／上】父過世突冒出養女分遺產 她不聞不問仍贏得繼承權官司

由於國人普遍沒有預立遺囑的習慣，親人過世後的遺產繼承問題，往往演變成家族成員大亂鬥甚至對簿公堂，關於繼承，民法有所謂的不孝條款，若對被繼承人有重大的虐待或侮辱，繼承權是會被取消的，其中包含長年對被繼承人不聞不問，但北市一名張姓男子過世後，其妻、子辦理喪葬補助時，突然冒出個養女也來分遺產，這名養女從未出現在張家人的生活中，卻還是贏了官司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。