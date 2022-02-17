桃機公司傳破產 機場公司：進行建設必然虧損

新冠肺炎持續在全球蔓延，航空旅遊業首當其衝。受邊境嚴管影響，旅客銳減，加上興建第三航廈，桃園機場公司傳出破產危機，下個月舉債將突破百億。桃機公司副總經理洪玉芬表示，桃機因旅客銳減導致收入減少，而且多項工程正在進行，雖然財務狀況不好，但會繼續加油，相信疫情過去之後就能恢復往日榮景。

桃機公司副總經理洪玉芬說，財務狀況不是很好，疫情自109年2月開始，桃機當年旅運量為4868萬人次，去年受疫情影響，只剩91萬人次，旅客量達到史上最低，只剩約2%。因為機場公司目前有很多建設正在進行，虧損是必然的。因為沒有旅客，但政府先前有紓困業者，業者也會繳給機場公司，這部分有稍微減緩資金壓力。

洪玉芬強調，因為機場正在進行建設，行政院、交通部也有給予支持，而且機場公司是國營事業，機場公司員工的生計不會受影響，像是今年，民航作業基金就幫機場公司增資9億。至於桃機要回到過去的榮景還是要看疫情發展，因為桃機只有國際航線，相信疫情過去之後，桃機的營運狀況就能慢慢恢復。