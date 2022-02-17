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桃機公司傳破產 機場公司：進行建設必然虧損

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園國際機場第二航廈出境大廳，一對夫妻正帶著幼兒通關出境。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場第二航廈出境大廳，一對夫妻正帶著幼兒通關出境。記者黃仲明／攝影

新冠肺炎持續在全球蔓延，航空旅遊業首當其衝。受邊境嚴管影響，旅客銳減，加上興建第三航廈，桃園機場公司傳出破產危機，下個月舉債將突破百億。桃機公司副總經理洪玉芬表示，桃機因旅客銳減導致收入減少，而且多項工程正在進行，雖然財務狀況不好，但會繼續加油，相信疫情過去之後就能恢復往日榮景。

桃機公司副總經理洪玉芬說，財務狀況不是很好，疫情自109年2月開始，桃機當年旅運量為4868萬人次，去年受疫情影響，只剩91萬人次，旅客量達到史上最低，只剩約2%。因為機場公司目前有很多建設正在進行，虧損是必然的。因為沒有旅客，但政府先前有紓困業者，業者也會繳給機場公司，這部分有稍微減緩資金壓力。

洪玉芬強調，因為機場正在進行建設，行政院、交通部也有給予支持，而且機場公司是國營事業，機場公司員工的生計不會受影響，像是今年，民航作業基金就幫機場公司增資9億。至於桃機要回到過去的榮景還是要看疫情發展，因為桃機只有國際航線，相信疫情過去之後，桃機的營運狀況就能慢慢恢復。

洪玉芬表示，目前第三航廈的興建資金會以借款的方式進行，依中長期多項借款工具籌措經費，不會有缺乏資金的問題。機場公司負債部分，洪玉芬說，目前已借款約70億，按照工程進行的狀況，到下個月舉債會達到100億，未來會依照公司營運狀況擬定還款計畫。

桃園機場傳出可能破產的訊息，但機場公司表示目前正在進行第三航廈建設，虧損是必然的，而且政府有給予協助。圖為桃園國際機場第二航廈出境大廳。記者黃仲明／攝影
桃園機場傳出可能破產的訊息，但機場公司表示目前正在進行第三航廈建設，虧損是必然的，而且政府有給予協助。圖為桃園國際機場第二航廈出境大廳。記者黃仲明／攝影
出境旅客在桃園國際機場第二航廈出境大廳內的裝置藝術前拍照留念。記者黃仲明／攝影
出境旅客在桃園國際機場第二航廈出境大廳內的裝置藝術前拍照留念。記者黃仲明／攝影

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