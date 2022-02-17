鍾彩祥一生奉獻客家八音 文化部今頒總統褒揚令

高雄美濃客家八音團團長鍾彩祥1月7日辭世，享壽85歲，文化部今天上午於美濃區福安天后宮旁的活動中心頒發總統褒揚令，感念鍾彩祥長年致力保存、傳承客家八音。

文化部長李永得1月16日出席告別式，向家屬慰問表達關懷，今天則由立法委員邱議瑩代表致贈總統褒揚令給鍾彩祥長子鍾文恭，文化部文化資產局傳藝民俗組長林旭彥、高雄客委會主委楊瑞霞、美濃區長鍾炳光、古能魁等人出席。

邱議瑩表示，鍾彩祥一生都致力於客家八音的傳承，是美濃第一位受到總統褒揚令的人，文化部因來不及於公祭當天頒發，特別選在這天，由文化資產局派員至鍾彩祥故鄉福安里頒獎。

美濃客家八音團總幹事謝宜文表示，今天現場由7名團員演奏鍾彩祥生前較熟悉、傳承的兩首歌「半山謠」與「丁男拜相」，感念鍾彩祥對客家八音的貢獻。

謝宜文說，過去客家八音都是口耳相傳，直到鍾彩祥以簡譜記錄才有機會傳承下來，以往會由鍾彩祥寫簡譜、他整理節奏，鍾彩祥近幾年因大腸癌開刀後不便外出表演，但在醫院時還是偶爾會撕月曆寫譜。

鍾文恭表示，從小在父親耳濡目染下，全家多少都會演奏樂器、對音樂有興趣，他雖較專精西樂的薩克斯風，偶爾也會學習吹嗩吶等傳統樂器，只是還不夠專精，鍾彩祥因罹患大腸癌開刀，身體稍微恢復就到福安國小教授客家八音，但最後2、3年已無法拉奏樂器，只能在病房拿著樂譜改改寫寫。