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鍾彩祥一生奉獻客家八音 文化部今頒總統褒揚令
高雄美濃客家八音團團長鍾彩祥1月7日辭世，享壽85歲，文化部今天上午於美濃區福安天后宮旁的活動中心頒發總統褒揚令，感念鍾彩祥長年致力保存、傳承客家八音。
文化部長李永得1月16日出席告別式，向家屬慰問表達關懷，今天則由立法委員邱議瑩代表致贈總統褒揚令給鍾彩祥長子鍾文恭，文化部文化資產局傳藝民俗組長林旭彥、高雄客委會主委楊瑞霞、美濃區長鍾炳光、古能魁等人出席。
邱議瑩表示，鍾彩祥一生都致力於客家八音的傳承，是美濃第一位受到總統褒揚令的人，文化部因來不及於公祭當天頒發，特別選在這天，由文化資產局派員至鍾彩祥故鄉福安里頒獎。
美濃客家八音團總幹事謝宜文表示，今天現場由7名團員演奏鍾彩祥生前較熟悉、傳承的兩首歌「半山謠」與「丁男拜相」，感念鍾彩祥對客家八音的貢獻。
謝宜文說，過去客家八音都是口耳相傳，直到鍾彩祥以簡譜記錄才有機會傳承下來，以往會由鍾彩祥寫簡譜、他整理節奏，鍾彩祥近幾年因大腸癌開刀後不便外出表演，但在醫院時還是偶爾會撕月曆寫譜。
鍾文恭表示，從小在父親耳濡目染下，全家多少都會演奏樂器、對音樂有興趣，他雖較專精西樂的薩克斯風，偶爾也會學習吹嗩吶等傳統樂器，只是還不夠專精，鍾彩祥因罹患大腸癌開刀，身體稍微恢復就到福安國小教授客家八音，但最後2、3年已無法拉奏樂器，只能在病房拿著樂譜改改寫寫。
鍾彩祥熟習客家生命禮俗與歲時祭儀，並與謝宜文藉由田野調查找回會演奏客家八音的長者及樂曲，再寫成簡譜傳承，精通客家八音的二弦、鑼鼓等樂器，多次帶領團隊出席國內外演出，個人曾獲2013年「全球中華文化藝術薪傳獎」、2015年「客家貢獻獎」；美濃客家八音團也於2016年經文化部認定為重要傳統表演藝術「客家八音」保存者，音樂涵蓋了鍾彩祥的一生。
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