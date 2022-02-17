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鍾彩祥一生奉獻客家八音 文化部今頒總統褒揚令

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
文化部文化資產局今天至高雄美濃頒發鍾彩祥的總統褒揚令，由立委邱議瑩（左）代表致贈、鍾彩祥大兒子鍾文恭（右）受贈。記者陳玫伶／攝影
文化部文化資產局今天至高雄美濃頒發鍾彩祥的總統褒揚令，由立委邱議瑩（左）代表致贈、鍾彩祥大兒子鍾文恭（右）受贈。記者陳玫伶／攝影

高雄美濃客家八音團團長鍾彩祥1月7日辭世，享壽85歲，文化部今天上午於美濃區福安天后宮旁的活動中心頒發總統褒揚令，感念鍾彩祥長年致力保存、傳承客家八音。

文化部長李永得1月16日出席告別式，向家屬慰問表達關懷，今天則由立法委員邱議瑩代表致贈總統褒揚令給鍾彩祥長子鍾文恭，文化部文化資產局傳藝民俗組長林旭彥、高雄客委會主委楊瑞霞、美濃區長鍾炳光、古能魁等人出席。

邱議瑩表示，鍾彩祥一生都致力於客家八音的傳承，是美濃第一位受到總統褒揚令的人，文化部因來不及於公祭當天頒發，特別選在這天，由文化資產局派員至鍾彩祥故鄉福安里頒獎。

美濃客家八音團總幹事謝宜文表示，今天現場由7名團員演奏鍾彩祥生前較熟悉、傳承的兩首歌「半山謠」與「丁男拜相」，感念鍾彩祥對客家八音的貢獻。

謝宜文說，過去客家八音都是口耳相傳，直到鍾彩祥以簡譜記錄才有機會傳承下來，以往會由鍾彩祥寫簡譜、他整理節奏，鍾彩祥近幾年因大腸癌開刀後不便外出表演，但在醫院時還是偶爾會撕月曆寫譜。

鍾文恭表示，從小在父親耳濡目染下，全家多少都會演奏樂器、對音樂有興趣，他雖較專精西樂的薩克斯風，偶爾也會學習吹嗩吶等傳統樂器，只是還不夠專精，鍾彩祥因罹患大腸癌開刀，身體稍微恢復就到福安國小教授客家八音，但最後2、3年已無法拉奏樂器，只能在病房拿著樂譜改改寫寫。

鍾彩祥熟習客家生命禮俗與歲時祭儀，並與謝宜文藉由田野調查找回會演奏客家八音的長者及樂曲，再寫成簡譜傳承，精通客家八音的二弦、鑼鼓等樂器，多次帶領團隊出席國內外演出，個人曾獲2013年「全球中華文化藝術薪傳獎」、2015年「客家貢獻獎」；美濃客家八音團也於2016年經文化部認定為重要傳統表演藝術「客家八音」保存者，音樂涵蓋了鍾彩祥的一生。

文化部今天上午至美濃為已故客家八音團團長鍾彩祥頒發總統褒揚令，客家八音團現場演奏鍾彩祥生前熟悉、傳授的樂曲，感念鍾彩祥的貢獻。記者陳玫伶／攝影
文化部今天上午至美濃為已故客家八音團團長鍾彩祥頒發總統褒揚令，客家八音團現場演奏鍾彩祥生前熟悉、傳授的樂曲，感念鍾彩祥的貢獻。記者陳玫伶／攝影
文化部今頒發鍾彩祥總統褒揚令，美濃客家八音團總幹事謝宜文（左二）、鍾彩祥長子鍾文恭（左四）與團隊合影。記者陳玫伶／攝影
文化部今頒發鍾彩祥總統褒揚令，美濃客家八音團總幹事謝宜文（左二）、鍾彩祥長子鍾文恭（左四）與團隊合影。記者陳玫伶／攝影
高雄美濃客家八音團樂譜多由鍾彩祥寫下簡譜、謝宜文整理節奏，客家八音團今天演奏的樂譜就是使用鍾彩祥的手稿。記者陳玫伶／攝影
高雄美濃客家八音團樂譜多由鍾彩祥寫下簡譜、謝宜文整理節奏，客家八音團今天演奏的樂譜就是使用鍾彩祥的手稿。記者陳玫伶／攝影
已故高雄美濃客家八音團團長鍾彩祥。圖／本報資料照
已故高雄美濃客家八音團團長鍾彩祥。圖／本報資料照
文化部今天上午至高雄美濃為已故客家八音團團長鍾彩祥頒發總統褒揚令，客家八音團現場演奏鍾彩祥生前熟悉、傳授的樂曲，感念鍾彩祥的貢獻。記者陳玫伶／攝影
文化部今天上午至高雄美濃為已故客家八音團團長鍾彩祥頒發總統褒揚令，客家八音團現場演奏鍾彩祥生前熟悉、傳授的樂曲，感念鍾彩祥的貢獻。記者陳玫伶／攝影

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