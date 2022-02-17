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穿脫衣服頸部「啵」一聲 中年男高位頸椎脫位手術改善

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹臺大分院生醫醫院指出，病人術前頸椎核磁共振影像顯示第一頸椎處脊髓受壓迫（箭頭處）。圖／新竹臺大分院生醫醫院提供
新竹臺大分院生醫醫院指出，病人術前頸椎核磁共振影像顯示第一頸椎處脊髓受壓迫（箭頭處）。圖／新竹臺大分院生醫醫院提供

新竹48歲的洪姓男子，在一次穿脫上衣時，突然聽到頸部發出「啵」一聲，隨後感到肩頸酸痛、雙上肢異常，原以為是肌肉拉傷，接受復健治療遲遲未見療效還症狀加劇，也曾有下肢無力的症狀，到醫院求診後，才發現是第一、二節高位頸椎脫位，接受手術治療後，症狀才大幅改善。

新竹臺大分院神經外科醫師陳蔚蔚表示，第一、二節高位頸椎脫位屬於不穩定的脊椎狀態，除了脊髓被壓迫，會對神經造成短暫傷害，也有可能造成長期的神經損傷。輕症只有肩頸酸痛，上肢發麻，嚴重則會導致四肢癱瘓，大小便困難，甚至造成呼吸衰竭，需要長期依賴呼吸器等，建議病人盡早手術處理。

醫師陳蔚蔚指出，造成第一、二節高位頸椎脫位的原因多樣，除了創傷，還有先天性疾病因素，以及自體免疫疾病等。其中風濕關節炎病患更是高位頸椎脫位的高風險族群。醫學統計上有接近3成的機率會侵襲頸椎第一、二節的關節及韌帶，逐漸造成不穩定性的脫位及神經壓迫。

醫師表示，部分病患在受傷初期，症狀輕微，容易被忽略，上述洪姓患者就是典型案例，所幸他經詳細神經學及影像檢查，診斷是第一、二節高位頸椎脫位，造成脊髓被壓迫，接受高位頸椎後減壓，後固定及骨融合手術之後恢復良好，症狀已大幅改善。

醫師指出，手術就是將原來脫位頸椎復位，再利用釘子及自體骨作內固定，達到穏定頸椎的療效。

新竹臺大分院生醫醫院表示，院內已啟用高階複合式手術室(Hybrid Operation Room)，針對難度較高的脊椎手術，可進行術中電腦斷層掃描及定位；搭配3D影像整合平台，更能讓醫師們在精準的數位影像導引下，提升手術的精確度及病人的安全。

新竹臺大分院生醫醫院高階複合式手術室(Hybrid Operation Room)，針對難度較高的脊椎手術，可進行術中電腦斷層掃描及定位。圖／新竹臺大分院生醫醫院提供
新竹臺大分院生醫醫院高階複合式手術室(Hybrid Operation Room)，針對難度較高的脊椎手術，可進行術中電腦斷層掃描及定位。圖／新竹臺大分院生醫醫院提供

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