快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節吃好喝好肥一圈 健康甩油營養師傳撇步

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
春節過後減少高熱量食物、養成運動習慣，才能健康甩油瘦身。記者江良誠／攝影
春節過後減少高熱量食物、養成運動習慣，才能健康甩油瘦身。記者江良誠／攝影

元宵節結束，春節也告一段落，但過年期間吃吃喝喝，不少人體重大幅上升，腰間也多了一圈游泳圈，成了惱人紀念，南投醫院營養師提供減重撇步，讓民眾健康甩油，有效瘦身。

南投醫院營養師毛柔壹說，減重方法百百種，許多民眾都嘗試過不少方法，不過最有效且安全的方式，仍是均衡飲食搭配運動，「聰明吃、健康動」才能越減越健康。

毛柔壹建議，三餐以均衡飲食為準則，定時定量、細嚼慢嚥；不偏食不相信來路不明的減重偏方，若肚子餓，可以吃些蒟蒻、大番茄、低糖果凍等低熱量食物；以白開水、無糖茶飲或鮮奶取代含糖飲料；以粗糙、未加工澱粉取代精緻穀類以及選擇多樣且天然的蔬菜和水果，豐富的膳食纖維可延緩胃排空、增加飽足感又促進腸道蠕動利於排便。

另外，也要減少高熱量食物攝取，油炸食物、炒飯、炒麵、濃稠的羹湯、濃湯等隱藏油量熱量多，想要減重，一定要減少這些食物攝取。

除了飲食，也要搭配運動來消耗熱量，適度運動可以維持健康又能夠預防復胖。平時爬樓梯取代搭電梯、走路取代坐車。疫情期間如果少在戶外運動，在家也可以透過簡單安全的居家鍛鍊，例如健康操、瑜珈、伸展運動，採用漸進方式增加運動的組數與強度，促進健康。

毛柔壹說，控制體重應採取緩慢而持續步調，逐漸調整飲食及生活型態，養成規律運動，才能有效的控制體重避免復胖。

延伸閱讀

搶蛋也要懂吃蛋 營養師曝這樣吃更健康

陸報告：逾2成人 春節後想跳槽

竹縣啟動聰明營養午餐 三章一Ｑ顧食安

大樂透頭獎摃龜 春節大紅包最後26人成百萬富翁

相關新聞

19日強烈大陸冷氣團來襲 中部以北低溫探個位數

氣象局今天表示，明天起受華南雲雨區影響，降雨擴大至中部以北、東半部、南部山區；19日起全台有雨，加上強烈大陸冷氣團南下，...

右肩惱人疼痛 奇美醫以高頻超音波檢查導引治療

68歲婦人日前在大掃除後發覺右肩疼痛比平時加劇，而且關節活動角度受限，台南柳營奇美醫院醫師以高頻超音波檢查，診斷為脊上肌...

李吉仁創校解決社會創新人才荒 School 28第二屆即將招生

社會創新組織是台灣推動永續發展的重要力量，藉由科技或商業模式創新解決社會問題。全台社創組織已超過650家，人才需求日增。...

【不孝丟遺產／上】父過世突冒出養女分遺產 她不聞不問仍贏得繼承權官司

由於國人普遍沒有預立遺囑的習慣，親人過世後的遺產繼承問題，往往演變成家族成員大亂鬥甚至對簿公堂，關於繼承，民法有所謂的不孝條款，若對被繼承人有重大的虐待或侮辱，繼承權是會被取消的，其中包含長年對被繼承人不聞不問，但北市一名張姓男子過世後，其妻、子辦理喪葬補助時，突然冒出個養女也來分遺產，這名養女從未出現在張家人的生活中，卻還是贏了官司...

【高齡產子／上】求子路不畏懼3大魔王 高齡媽媽最憂心孩子健康

47歲林志玲過年報喜產子，引發話題，不過高齡產子路艱辛，孕期得承受不少風險，生子更像是走一趟鬼門關。根據統計，35歲以上懷孕生子的人數較10年前多，反之，34歲以下的人數如雪崩式驟減，特別的是40歲以上、45歲以上懷孕生子人數，都比10年前多出2到4倍，顯示高齡產子的世代來臨。 這群大齡父母在40多歲時，正好面臨上有高堂要奉養、下有幼兒待養育，經濟開銷大、身體健康往下滑，三明治世代正背負著愈來愈沉重的責任。對於晚婚、晚生的世代，如何及早準備？成為大齡父母，要注意哪些健康風險？

越減越胖竟是22公斤大腫瘤 馬偕跨科「接力」摘除

68歲的楊先生積極透過飲食控制和運動減重，但沒想到四肢都瘦了，唯獨大肚腩一直瘦不下來。就醫檢查發現，占據腹部的不是脂肪而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。