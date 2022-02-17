春節吃好喝好肥一圈 健康甩油營養師傳撇步

元宵節結束，春節也告一段落，但過年期間吃吃喝喝，不少人體重大幅上升，腰間也多了一圈游泳圈，成了惱人紀念，南投醫院營養師提供減重撇步，讓民眾健康甩油，有效瘦身。

南投醫院營養師毛柔壹說，減重方法百百種，許多民眾都嘗試過不少方法，不過最有效且安全的方式，仍是均衡飲食搭配運動，「聰明吃、健康動」才能越減越健康。

毛柔壹建議，三餐以均衡飲食為準則，定時定量、細嚼慢嚥；不偏食不相信來路不明的減重偏方，若肚子餓，可以吃些蒟蒻、大番茄、低糖果凍等低熱量食物；以白開水、無糖茶飲或鮮奶取代含糖飲料；以粗糙、未加工澱粉取代精緻穀類以及選擇多樣且天然的蔬菜和水果，豐富的膳食纖維可延緩胃排空、增加飽足感又促進腸道蠕動利於排便。

另外，也要減少高熱量食物攝取，油炸食物、炒飯、炒麵、濃稠的羹湯、濃湯等隱藏油量熱量多，想要減重，一定要減少這些食物攝取。

除了飲食，也要搭配運動來消耗熱量，適度運動可以維持健康又能夠預防復胖。平時爬樓梯取代搭電梯、走路取代坐車。疫情期間如果少在戶外運動，在家也可以透過簡單安全的居家鍛鍊，例如健康操、瑜珈、伸展運動，採用漸進方式增加運動的組數與強度，促進健康。

毛柔壹說，控制體重應採取緩慢而持續步調，逐漸調整飲食及生活型態，養成規律運動，才能有效的控制體重避免復胖。