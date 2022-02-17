搶公共托育如樂透？ 托育量能難助孕

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】民眾瘋搶公共托育所名額，宛如中樂透般渺茫！民眾黨立委邱臣遠17日於記者會表示，目前最便宜的公共托育服務僅占總托育量能的1成，呼籲提供托育能量，並重新盤查城鄉地區的托育服務。立委高虹安則表示，在政府祭出生育津貼政策時，也要注重幼教人力的規劃與品質問題。

托育能量不足

因應台灣少子化危機，立法院法制局日前建議將「政府有鼓勵生育的義務」增定於憲法修訂條文中。但邱臣遠說，目前政府的公共托育量能不足、托育能量分配不均與嬰幼兒照護等問題都還沒完全解決，就奢談將「鼓勵生育」入憲，是緣木求魚。

他指出，少子化、低薪與高房價造成國安問題，讓年輕人不敢生，而托育量能不足更是嚴重的問題。他指出，目前公共托育能量只有1萬多人，私立托兒所則超過4萬，保母服務則可提供5萬多名嬰幼兒協助，與整體31萬名0到2歲的幼兒數量有所落差。

陳臣遠指出，整體托育量能為11萬人左右，而公共托育卻僅占1成能量而已。因公共托育中心與其他托育服務相比便宜很多，民眾也對私立托育或保母相較不放心，以致大家爭搶公共托育名額，抽中名額就如同「中樂透」。他呼籲，政府應即時提高公共托育的數量，或與私立托嬰中心或保母簽約服務的收費上限。

邱臣遠表示，目前托育服務也出現城鄉差距的狀況，非都會區的托育中心招生不滿，但都會區卻總是連年爆滿，呼籲政府應當全面盤查托育服務，進行量能的重新分配。

幼教人力需求增

立委高虹安指出，在明顯的少子化趨勢下，全國各級公私立學校學生人數下降、學校減班、專任教師遇缺不補等情況已持續多年，只有幼教人力需求成長，呼籲教育部應對整體師資人力做中長期規劃。

高虹安表示，「幼教人員是照顧國家幼苗的重要推手」，幼教工作也是相當專業的領域，需要結合課程內容與理論，才能與孩子們有良好的互動。中央與地方在持續釋出補貼、加碼育兒津貼的時候，也要維持教保機構的品質與待遇。

全國教師工會總聯合會幼委會主委楊逸飛指出，因為家長相當關切尚未長大的嬰幼兒狀況，專班的教保人員也承擔較大的壓力，導致人員流動率極高。另外，許多基層人員反映，政府單位忽略幼教人員的工作權益，沒有職場保障系統，導致明顯較少人員願意投入幼教產業。

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