注射疫苗冒出無痛腫塊 求醫確診乳癌第三期

部分民眾注射Covid-19疫情之後，注射部位會紅腫，彰化縣黃姓婦女卻右側腋下和右乳腫起，起初以為是注射副作用─血栓，求醫檢查竟是乳癌。她很慶幸因為注射疫苗而注意身體腫瘤，進一步發現乳癌第三期，現在接受化療，等腫瘤縮小再切除。

衛福部彰化醫院乳房外科醫師李忠懷表示，還有另一起冒出「腫塊」個案，51歲劉姓男子第一次注射Covid-19疫苗，幾天後右臂出現兩顆腫塊，有一點疼痛，他就醫確診手臂一條表淺靜脈被兩個血栓完全塞住，經手術摘除並通報疾管署，劉男在第兩次改為注射另一廠牌新冠疫苗，已無大礙，目前門診持續追蹤。

48歲黃姓婦女注射疫苗的4天後，發現右腋腋下與右乳房腫大，懷疑是注射後副作用─血栓，因腫塊沒消退也不痛，她感覺奇怪，到彰化醫院乳房外科診治，確診竟是第三期的乳癌併腋下淋巴結轉移，乳房腫瘤5公分，淋巴結腫瘤3.2公分，推估腫瘤至少長出數個月，只是平時沒注意，並非打疫苗引起。

黃姓婦女看診時告訴醫師，右臂注射新冠肺炎疫苗後，覺得右腋下「腫腫的、卡卡的」，仔細一摸，不只是右腋腋下淋巴結腫大，連右乳也有腫塊的感覺，她以為是打疫苗之後可能血栓，沒想到不是副作用而是乳癌，雖然難過，但也慶幸因為接種疫苗，陰錯陽差發現乳癌。

李忠懷表示，淋巴結是免疫系統，接種任何疫苗都有可能出現腫脹情況，國外研究，COVID-19疫苗確實會造成部分接種者腋下淋巴結腫大，約有5%的女性打完疫苗會出現這種症狀；若出現淋巴結腫大，通常疫苗打右臂者會出現在右腋下，打左臂者出現在左腋下，這種反應是正常，通常幾周內會消失，形態和正常淋巴結差異不大，頂多是整體變大，若惡性腫瘤轉移的淋巴結皮質會增厚。