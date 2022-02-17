快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百公斤女生受霸凌排擠 縮胃曠腸手術減40公斤成俏護士

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
護理師小安接受「縮胃曠腸減重手術」，體重從105公斤降到63.5公斤。記者劉學聖／攝影
護理師小安接受「縮胃曠腸減重手術」，體重從105公斤降到63.5公斤。記者劉學聖／攝影

高雄一名24歲護理師因身材肥胖至105公斤，在成長學習過程中飽受同儕霸凌排擠，進而產生自卑、憂鬱心態，甚至有結束生命的想法。後來經醫師評估進行「縮胃曠腸減重手術」，在9個月內瘦了近40公斤，改善長年的體重困擾，也增加了自信。

護理師「小安」（化名）從小體重過重，她回想過去邊說、邊拭淚，學生時期因身材遭到霸凌，更因課業壓力造成壓力性飲食，一天甚至可以吃6頓正餐，體重直接破百。開始工作後，常拖著氣喘吁吁的身體執行護理工作，更因害怕他人眼光，對戀愛世界感到自卑。

小安說，面對健檢的一堆紅字，在嘗試各種減重方式失敗後，在博田國際醫院國際代謝形體醫學中心建議下，去年5月接受「縮胃曠腸減重手術」。9個月來已成功減去近40公斤，約63.5公斤，身體質量指數BMI值也從原本的33降到22.4，已回到正常標準範圍。過去經常出現的胸悶、呼吸急促、精神注意力不足等症狀，也都在體重下降後不藥而癒。以前胖到95公分的水桶腰，現在小蠻腰都出來了。

博田醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕表示，引進縮胃曠腸手術並修正為適合亞洲族群的手術，此術式由袖狀胃切除加上近端小腸繞道所組成。中心去年9月起至今已完成70例國內外肥胖患者專業減重手術。

博田國際醫院醫師王銘嶼表示，縮胃曠腸手術較適合BMI大於37者，對遺傳性肥胖、壓力型飲食病人都有效，安全性高且長期併發症比例較低，一年後可減少約85%的過多體重，並讓患者減少飢餓感、增加飽足感，且有效控制血糖。相較於傳統胃繞道手術保留的胃容量較大、飲食限制較少，可在術後提供較好的生活品質。

王銘嶼說，若是壓力型飲食暴重的患者，還是必須先排除身心問題。縮胃曠腸手術後，第一個月先吃流質、軟質食物，並進行健康食物衛教，不要讓小小的胃還要應付不健康的食物。

護理師小安接受「縮胃曠腸減重手術」，體重從105公斤降到63.5公斤。記者徐如宜／攝影
護理師小安接受「縮胃曠腸減重手術」，體重從105公斤降到63.5公斤。記者徐如宜／攝影
博田醫院國際代謝形體醫學中心團隊協助70例國內外肥胖患者專業減重手術。記者徐如宜／攝影
博田醫院國際代謝形體醫學中心團隊協助70例國內外肥胖患者專業減重手術。記者徐如宜／攝影

延伸閱讀

老翁直腸癌術後嘔吐出血身亡 馬偕、醫師賠家屬79萬元

巴戈胰臟癌逝／五年存活率不到5% 為何胰臟癌成無聲殺手？

他幫超過一百位醫師做過近視雷射！

手術「開刀敲骨」竟全程錄影PO上網 醫生：為科普患者已同意

相關新聞

19日強烈大陸冷氣團來襲 中部以北低溫探個位數

氣象局今天表示，明天起受華南雲雨區影響，降雨擴大至中部以北、東半部、南部山區；19日起全台有雨，加上強烈大陸冷氣團南下，...

右肩惱人疼痛 奇美醫以高頻超音波檢查導引治療

68歲婦人日前在大掃除後發覺右肩疼痛比平時加劇，而且關節活動角度受限，台南柳營奇美醫院醫師以高頻超音波檢查，診斷為脊上肌...

李吉仁創校解決社會創新人才荒 School 28第二屆即將招生

社會創新組織是台灣推動永續發展的重要力量，藉由科技或商業模式創新解決社會問題。全台社創組織已超過650家，人才需求日增。...

【不孝丟遺產／上】父過世突冒出養女分遺產 她不聞不問仍贏得繼承權官司

由於國人普遍沒有預立遺囑的習慣，親人過世後的遺產繼承問題，往往演變成家族成員大亂鬥甚至對簿公堂，關於繼承，民法有所謂的不孝條款，若對被繼承人有重大的虐待或侮辱，繼承權是會被取消的，其中包含長年對被繼承人不聞不問，但北市一名張姓男子過世後，其妻、子辦理喪葬補助時，突然冒出個養女也來分遺產，這名養女從未出現在張家人的生活中，卻還是贏了官司...

【高齡產子／上】求子路不畏懼3大魔王 高齡媽媽最憂心孩子健康

47歲林志玲過年報喜產子，引發話題，不過高齡產子路艱辛，孕期得承受不少風險，生子更像是走一趟鬼門關。根據統計，35歲以上懷孕生子的人數較10年前多，反之，34歲以下的人數如雪崩式驟減，特別的是40歲以上、45歲以上懷孕生子人數，都比10年前多出2到4倍，顯示高齡產子的世代來臨。 這群大齡父母在40多歲時，正好面臨上有高堂要奉養、下有幼兒待養育，經濟開銷大、身體健康往下滑，三明治世代正背負著愈來愈沉重的責任。對於晚婚、晚生的世代，如何及早準備？成為大齡父母，要注意哪些健康風險？

越減越胖竟是22公斤大腫瘤 馬偕跨科「接力」摘除

68歲的楊先生積極透過飲食控制和運動減重，但沒想到四肢都瘦了，唯獨大肚腩一直瘦不下來。就醫檢查發現，占據腹部的不是脂肪而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。