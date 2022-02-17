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陽明山花季開幕櫻花接棒綻放 北市闢多線賞花公車

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
粉嫩的昭和櫻最先綻放，已經快要接近尾聲了。圖／北市公園處提供
粉嫩的昭和櫻最先綻放，已經快要接近尾聲了。圖／北市公園處提供

一年一度的陽明山花季開幕，北市公園處表示，今年展期自2月17日至3月20日，以「花見春櫻」為主題，包括寒櫻、山櫻花、八重櫻、昭和櫻和吉野櫻會陸續接力開花。228假期間還安排了音樂會、櫻花總動員等活動開放報名。另外，配合花季活動，北市公運處闢駛花季專車124、130和131路公車，以及小型復康巴士服務民眾。

北市公園處表示，陽明山花季舉辦超過60年，每年春天都吸引非常多的遊客，在陽明公園內可以看到寒櫻、山櫻花、八重櫻、昭和櫻和吉野櫻，此外還有許多平戶杜鵑及金毛杜鵑也陸續綻放，一眼望去山嵐繚繞搭配花朵綻放的五彩繽紛，相當詩情畫意，值得前往體驗。

公園處指出，目前陽明公園山櫻已近尾聲，八重櫻正盛開綻放，還有昭和櫻以及吉野櫻期待盛開的日子，除了實際在現場賞櫻，因應疫情「陽明山花季」FB粉絲專頁在每周五也將定期更新陽明公園最新花況，讓民眾在家也能像親臨現場欣賞到櫻花的美。

除了平日賞花外，公園處也在228連假期間規劃一系列相關活動，包括2月26日的櫻式浪漫音樂會、27日櫻花總動員等，凡參加「山城花見尋寶趣」搭配導覽，就可以蒐集到人氣三麗鷗明星雙星仙子的圖章，另外準備手作課程，以蠟燭為基底搭配粉色系乾燥花進行妝點，製作成香氛蠟燭，體驗之餘還能將成品帶回家，今起開放網路報名。

另外，為配合陽明山花季、竹子湖海芋季及繡球花季，北市公運處自今日闢駛花季專車124、130與131路。休閒公車128路也配合延駛至竹子湖，調整為2段票，其餘各線均採1段票收費。

民眾可於捷運石牌站搭乘小8及128路公車、捷運北投站搭乘小9及129路公車、捷運劍潭站與周邊地區搭乘109、111、紅5及260，或於北車搭乘260及1717。花季及海芋季期間每天8時至17時於「陽明山花鐘停車場」有提供定點小型復康巴士接駁服務，往返「陽明書屋」、「陽明山國家公園－二子坪遊憩區」及「竹子湖」地區。

鮮紅的八重櫻接續綻放。圖／北市公園處提供
鮮紅的八重櫻接續綻放。圖／北市公園處提供
鮮紅的八重櫻接續綻放。圖／北市公園處提供
鮮紅的八重櫻接續綻放。圖／北市公園處提供

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