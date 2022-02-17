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每天1杯咖啡不影響骨質流失 花蓮慈院教保骨秘訣

中央社 / 花蓮縣17日電

每天1杯咖啡或吃素飲食習慣，常有造成骨質流失迷思。花蓮慈濟醫院骨質疏鬆照護中心表示，每天1杯咖啡對骨質流失幾乎沒有影響，均衡飲食、規律運動等習慣都能預防骨質疏鬆。

花蓮慈濟醫院今天發布新聞稿指出，人體骨量在35歲開始走下坡，40歲到59歲是人一生中骨骼疾病風險升高最快時期；50歲以後，平均1/3女性、1/5男性將遭遇1次骨折，其中最大風險因子就是骨質疏鬆。

花蓮慈濟醫院骨質疏鬆照護中心主任葉光庭表示，要預防骨質疏鬆很簡單，一般人只要做到三招，「頂天、立地、補充鈣」，就有機會預防骨質疏鬆發生。

葉光庭說，頂天是指適度曬太陽，每週至少3次，每次15至30分鐘；立地是指透過負重運動增加骨密度，包括健走、慢跑、舉啞鈴等，若有關節疼痛、退化問題，則應避免進行爬樓梯、彈跳等；補充鈣則為增加日常飲食鈣質攝取，牛奶、起司、豆腐、莧菜、黑芝麻等都是富含鈣質食物。

葉光庭指出，很多人以為喝咖啡會導致骨質疏鬆，但是事實上許多實證研究都發現，每天喝1杯咖啡並不會造成大量骨質流失。不過，每個人對咖啡因耐受度有限，喝過量可能會因咖啡因攝取過多，造成心悸、噁心等症狀。

葉光庭也說，不論是素食或是葷食習慣者，都應營養均衡，攝取富含鈣質食物，如黑芝麻或深綠色蔬菜，有效增加鈣質攝取，要預防骨質疏鬆最重要生活習慣，是要「規律運動、不吸菸、節制飲酒、避免熬夜」。

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