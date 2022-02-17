一把罩！ 李樹蓋網防蟲少噴藥 收益增5成
農業生產最怕遇到天災及病蟲害侵擾，農委會苗栗區農業改良場設置李樹強固型溫室搭配灌溉系統示範場域，希望能解決受到乾旱及東方果實蠅嚴重危害問題；在防蟲網防護下，可大幅減少9成的噴藥次數，同時果實可延遲至8至9成成熟度採收，增加果品風味，相較於未使用相關設施栽培，農民可增加近5成收益，每公頃收益達百萬。
農委會苗改場場長呂秀英表示，透過設施可有效阻絕害蟲進入果園，降低農藥使用量，增加產品食用安全。設施栽培除了對豪雨及強風有阻隔的作用外，對乾旱也有減災效果，可減少日照強烈照射，降低水分蒸發散量，搭配灌溉系統可提升水分利用效率，李子品質產量穩定。
她表示，苗栗有少數李子農民採用水平棚架網室栽培，設施外圍採用捲揚式白色32目防蟲網，有效阻絕果實蠅危害，同時減少陽光直射與降低乾旱的影響。但要注意果實採收後的秋冬季需將四周防蟲網捲起，以增加設施內透光及通風，滿足李子隔年開花結果所需的低溫。
苗栗場表示，強固型溫室雖然造價較高，但因具有水泥地基、自動捲揚及鋼骨支架，有效抵抗強風吹襲，且可依據環境感測器或人工設定條件，系統可自動給水或遮陰，減少李樹受到環境逆境的影響，果實生產更穩定。
根據苗改場推估，以李子使用的水平棚架為例，每分地搭建費用粗估約30萬元，而強固型溫室搭配灌溉系統則需80萬以上。因此，建議依據地形及作物選擇適合的設施類型，並採用強固型材料和設計，延長設施使用年限以攤平建置成本。
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