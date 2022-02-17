頭頂現斑塊誤為卡到陰 圓禿早治療找回髮量

一位50歲的職業婦女，有天突然大量掉髮，一度誤為是卡到陰而去收驚，也曾使用偏方，但頭髮還是不斷脫落，且越來越嚴重，出現許多硬幣大小的圓形掉髮。大驚失色的她，慕名趕緊到頭皮外科權威張祺璋醫師門診就醫，這才被診斷為圓禿。幸好經過及早治療，挽救一頭秀髮。

「樂活健康診所」頭皮外科醫師張祺璋指出，圓禿又稱為圓形禿、鬼剃頭，是另一種因遺傳造成、很常見的疾病。最常見的是出現單一的1-2公分大小、光滑掉髮斑塊。

至於其發生原因，張祺璋醫師指出，已知為自體免疫疫病，就是病患本身免疫系統錯亂，誤將自己身體的毛髮器官當作外來的物質，發動免疫系統去攻擊毛囊，造成異常掉髮。

以這位患者而言，張祺璋醫師表示，平日自覺沒甚麼工作或家庭的壓力，引起圓禿的原因，比較偏向是荷爾蒙的影響，因為荷爾蒙的變動和圓禿間有明顯關聯。其他成因還包括，精神上長期慢性壓力、休克和突然極大壓力、身體創傷、局部皮膚受傷、基因性、病毒細菌感染、過敏、化學物影響及季節改變等。

另有一位就讀設計科系的女大生，即因籌備畢業展，壓力大到開始大量掉髮，且是圓形禿的症狀，讓她苦不堪言。

張祺璋醫師表示，在治療圓形禿上，一般使用經驗療法，試圖找出有效的藥物。腎上腺皮質是最優先用藥，近期有醫師使用器官移植時的口服抗免疫藥或局部使用的藥物來治療頑強的圓禿。在治療這位婦人及女大生部分，張祺璋醫師則建議使用去敏法，經驗上比其他治療方法來得好，更重要的是副作用很少。