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獨／急診重症負擔降！新方案7百萬人免收、6百萬人<200元

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
健保署預計今年推動部分負擔調整方案。本報資料照片
健保署預計今年推動部分負擔調整方案。本報資料照片

健保會下周五將討論部分負擔調整方案，健保署署長李伯璋今表示，「重大傷病」和「到地區醫院、診所、藥局領慢箋者」免部分負擔，免收人口約占三成，另有三成民眾一年增加金額不到200元，合計約有六成人口一年影響金額在200元以下。另外，未來在醫學中心或區域醫院急診，檢傷一、二級較嚴重者，部分負擔會調降，但四、五級輕症者則會調漲。衛福部社保司司長商東福表示，希望今年可推動。

針對醫院急診，李伯璋表示，為了促進分級醫療，將按急診嚴重程度，調整檢傷分類的收費級數，一到二級部分負擔會調降，也就是傷病較嚴重者到大醫院急診負擔減輕。但四、五級等輕微者，部分負擔則會加重，希望藉此促進醫學中心及區域醫院回歸急重症照護任務。

李伯璋表示，部分負擔改革方案符合使用者付費原則，保障重大傷病，經濟弱勢有愛心專戶支持，也會透過訂定分項上限給予保障。部分負擔不是調整整體費率，也不會對就醫次數少的年輕人造成無妄之災，有助推動分級醫療和醫藥分業，希望社會大眾支持。

根據試算，新方案預計可挹注健保安全準備金121億元，約742萬人不受新方案影響，約619萬人一年影響不到200元。全國平均每人口每年就醫15.93次，又以1到7歲、45歲以上年齡層就醫次數高於全國平均，每人每年減少一次就醫，健保可省下378億點，減少2次可節省755億點，減少3次可節省1133億點。

李伯璋表示，點數下降，醫療院所點值會更好，有助醫療品質提升，加上部分負擔改革增加的經費進入安全準備金，這些都有助健保財務更加穩健永續。

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