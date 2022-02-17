大林慈濟醫院推親子共讀 1個多月獲捐逾200本童書

大林慈濟醫院婦產兒科病房發起院內募集童書活動，希望能為住院的媽媽與孩子共讀時提供更多元的好書，獲得醫護同仁響應，更有民眾自動捐書，1個多月來已有超過200本童書。小兒科醫師王俊隆建議家長以身作則，從準備閱讀的環境以及與孩子一起共讀開始。

帶頭發起募書的婦產科病房護理長陳麗玉已在病房推動子共讀多年，讓媽媽與孩子在住院中能享受親子溫馨時光，更重要的是讓家長知道共讀的優點並能出院後持續下去。不過病房中的童書較少，護理長與同仁商量後決定自製捐書箱，號召同事們共襄盛舉。

陳麗玉說，雖然遇上農曆新年，但募書活動很快就累積超過150本書吸引孩子目光，由於捐書採不記名的方式，但看到需多護理、行政，還有醫師們紛紛拿來家中已經用不到的童書，開心的投入捐書箱。甚至有病人在出院後回診時帶書過來。

陳麗玉回憶，更讓人感動的是有位社區林姓老師，不知從何得知捐書的消息，主動聯繫病房，一口氣捐贈50多本童書。透過捐書活動，讓醫療團隊更有信心推廣親子共讀。

王俊隆表示，親子共讀能促進腦部和語言的發展，增進未來就學時的閱讀能力，美國在2014年就開始建議家長盡早唸故事給兒童聽。近兩年疫情期間，在家裡的時間變長，適合親子共讀，對弱勢家庭來說，親子共讀也提供孩子未來發展很好機會。

要如何進行親子共讀，王俊隆指出，親子共讀應以對話強調與孩子間互動，藉以讓孩子學習父母語言的音調，對語言發展有很大的幫助。每天睡前3到5分鐘由短到長、每周3次慢慢增加。呼籲還家長要以身作則，家裡多準備書本，孩子就更容易習慣共讀。