男患僵直性脊椎炎 以中藥合併針灸完美治療

新竹一位26歲男子被診斷僵直性脊椎炎，半年因痛而苦，無法正常腰部使力，甚至影響到工作表現，雖長期服用西醫止痛藥，卻僅能消炎止痛，一旦停藥疼痛感就席捲而來，到蔡宗璟中醫診所就診，並選用下背部的大腸俞、氣海俞、腰眼及上背部的肺俞、督俞來治療，再配合中藥組合，經兩個月成功消除脊椎疼痛。

醫師蔡宗璟指出，該男因先前甲狀腺機能亢進，甲狀腺已全切除，所以目前服用甲狀腺素以避免甲狀腺機能低下，不願還需長期服用抗發炎性的西藥來治療脊椎炎，因他具中醫與西醫雙執照，故尋求其幫忙以中醫方式治療此疾病。

蔡宗璟說，該男的背部、腰薦部脊椎及附近肌肉皆感覺疼痛，因工作需要長時間站立更造成疼痛的加劇，第一次門診以針灸方式舒緩該男的疼痛與不適。

蔡宗璟表示，兩天後，該男回診時稱針灸治療後疼痛已緩和，工作站立時間長也無疼痛，不過仍抱怨平時易疲倦及頭暈等症狀，且因甲狀腺切除後甲狀腺機能低下因此體重迅速增加。

因此，第二次門診時除繼續針灸治療外，還開立了含驅風的威靈仙與白芷、化濕的陳皮與厚朴及活血的三稜與莪朮等十多樣中藥組合的處方來治療僵直性脊椎炎的疼痛與其它不適症狀。

接著一週，該男回診時感覺上背部與下背部的疼痛感已大幅減輕，身體疲倦感也減少，頭暈亦有改善，該男還驚訝自己體重減輕約2公斤，這才了解到一個全面性的中藥處方除了能改善主要的僵直性脊椎炎外，其他不適的症狀也能一併調理，經後續兩個月的治療背部及腰薦部脊椎疼痛已幾乎消失。

蔡宗璟表示，僵直性脊椎炎在西醫屬內科自體免疫性疾病，自身的免疫系統會攻擊頸、胸、腰椎或下肢關節，在西醫的治療上會使用消炎止痛藥或免疫抑制劑，因治療需長期服用西藥且無法根治而副作用亦多因此常令患者困擾，所以患者會尋求中醫治療。

針灸治療有很好的療效，但此疾病為自體免疫疾病，與一般的關節痛及肌肉肌腱發炎有所不同，單用針灸治療仍不夠，須配合中藥治療一段時間，使免疫的調控正常化，讓發炎反應停止並修復局部發炎後的組織，僵直性脊椎炎在脊椎未變形之前是可以用中醫治癒的，而非服藥一輩子。