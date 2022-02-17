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胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王

中央社 / 台北17日電
資深綜藝主持人巴戈因胰臟癌病逝，享壽67歲。（聯合報系資料照片）
資深綜藝主持人巴戈因胰臟癌病逝，享壽67歲。（聯合報系資料照片）

資深藝人巴戈因胰臟癌病逝，胰臟癌名醫表示，胰臟癌早期症狀不明顯，近9成患者確診時已是晚期，接受治療有助延長存活時間，並建議民眾可做高階健檢，較能早期揪出胰臟癌。

巴戈昨天晚間因胰臟癌病逝，享壽68歲。胰臟癌惡性度高，有「癌中之王」稱號，據蘋果新聞網報導，巴戈的二哥巴箭提及，巴戈向來注意健康，定期做健康檢查，但發現胰臟癌時已是末期。

台北榮民總醫院胰臟癌多專科醫療團隊召集人、臨床技術訓練科主任李重賓告訴中央社記者，胰臟位於腹腔，是全身最深的地方，長出惡性腫瘤，一般健檢的超音波、抽血等檢查較不易發現，必須透過高階影像檢查，如磁振造影（MRI），才能揪出癌變。

衛生福利部國民健康署的癌症登記報告顯示，民國108年有2803人新確診為胰臟癌，同年也有2497人因胰臟癌逝世；衛福部109年國人死因統計結果也顯示，胰臟癌名列10大癌症死亡率第7名，每10萬人口中，有10.4人因胰臟癌死亡。

李重賓說明，胰臟癌早期多半無症狀，僅有長在胰頭的腫瘤可能阻塞膽管，導致黃疸症狀，其餘症狀如上腹痛、厭食胃口不佳、體重減輕、腹瀉等，都是晚期胰臟癌才會出現。

李重賓指出，胰臟癌好發於60至70多歲族群，但也有少數20、30多歲的年輕人患病，胰臟癌危險因子包括吸菸、飲酒、家族病史等，男性略多於女性，患有糖尿病與肥胖者，罹患胰臟癌的風險也較高。

儘管胰臟癌相當惡性，但醫學進步下，已有不少治療武器。李重賓說，若是早期發現，治療以手術切除為主，若出現局部侵犯，則以化療搭配放射治療，若進展到晚期出現遠處轉移，則以化療為主。

李重賓提到，晚期胰臟癌病患若未治療，平均僅能存活3個多月，但若接受治療，平均可存活半年到1年，也可讓患者的生活品質提高。而胰臟癌治療需要各領域專業，醫學中心組成跨專科胰臟癌團隊，是治療趨勢。

在預防方面，李重賓說，遠離吸菸飲酒、維持良好的飲食習慣，少吃高油脂、燒烤、醃漬或加工肉品等食物，適度運動並控制體重。

李重賓也建議，因一般健檢不易發現胰臟癌，若經濟許可，不妨做高階健檢，有助早期發現病灶。

巴戈

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