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男肝腫瘤侵犯肝門靜脈難度高 醫：放射治療絕佳武器

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
聯新國際醫院癌症醫療中心主任賴易成（左）、肝膽腸胃科醫師張福銘（右）團隊治癒肝癌患者。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院癌症醫療中心主任賴易成（左）、肝膽腸胃科醫師張福銘（右）團隊治癒肝癌患者。圖／聯新國際醫院提供

桃園市50多歲劉姓男子去年腹脹不適到診所超音波檢查發現肝癌，轉診聯新國際醫院檢查發現5公分肝腫瘤，為肝癌第3期，且侵犯肝門靜脈。聯新國際醫院今天上午表示，院方針對劉姓病患啟動跨科團隊治療，先局部放射線治療及肝動脈化療腫瘤大幅縮小，再進行手術切除部分肝葉，經1年治療後，劉姓病患恢復健康生活。

聯新國際醫院癌症醫療中心主任賴易成表示，肝門靜脈是肝臟關鍵血管，提供肝臟血流氧氣與養分的主要命脈，一旦肝門靜脈遭受腫瘤侵犯，治療變棘手、難度高，大部分治療方式無法順利進行，放射線治療就成為絕佳武，先針對腫瘤造成血管栓塞治療，利用放射線治療打通栓塞，再進一步做栓塞治療或化學治療，提供病患更多治療選擇。

劉姓病患有多年B肝病史，平時未積極追蹤檢查，去年發現肝癌腫瘤，已是為肝癌第3期，無法進行一般性單一治療、切除手術，院方肝膽腸胃、放射腫瘤科、一般外科組成跨科團隊整合治療，在完整放射治療合併口服標靶藥物，腫瘤明顯縮小，經肝膽腸胃科醫師張福銘2次肝動脈化療後，檢查顯示無殘餘腫瘤，再由外科醫師陳韻吉手術切除部分肝葉，術後病理報告證實腫瘤完全消失。

賴易成表示，台灣病毒性肝炎盛行率高，肝炎防治對肝癌預防相當重要，大多數肝炎病人臨床似乎都非常健康，幾乎無早期徵兆或症狀，且肝臟位於肋骨後面，無法摸到細小腫瘤硬塊，腫瘤變大前很少疼痛症狀，甚至有的大塊腫瘤也不會引起痛楚或其他症狀，建議肝炎患者應定期檢查追蹤，才能早期發現及早治療。

聯新國際醫院癌症醫療中心主任賴易成（右）、一般外科醫師陳韻吉（左）團隊治癒肝癌患者。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院癌症醫療中心主任賴易成（右）、一般外科醫師陳韻吉（左）團隊治癒肝癌患者。圖／聯新國際醫院提供

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