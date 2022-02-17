男肝腫瘤侵犯肝門靜脈難度高 醫：放射治療絕佳武器

桃園市50多歲劉姓男子去年腹脹不適到診所超音波檢查發現肝癌，轉診聯新國際醫院檢查發現5公分肝腫瘤，為肝癌第3期，且侵犯肝門靜脈。聯新國際醫院今天上午表示，院方針對劉姓病患啟動跨科團隊治療，先局部放射線治療及肝動脈化療腫瘤大幅縮小，再進行手術切除部分肝葉，經1年治療後，劉姓病患恢復健康生活。

聯新國際醫院癌症醫療中心主任賴易成表示，肝門靜脈是肝臟關鍵血管，提供肝臟血流氧氣與養分的主要命脈，一旦肝門靜脈遭受腫瘤侵犯，治療變棘手、難度高，大部分治療方式無法順利進行，放射線治療就成為絕佳武，先針對腫瘤造成血管栓塞治療，利用放射線治療打通栓塞，再進一步做栓塞治療或化學治療，提供病患更多治療選擇。

劉姓病患有多年B肝病史，平時未積極追蹤檢查，去年發現肝癌腫瘤，已是為肝癌第3期，無法進行一般性單一治療、切除手術，院方肝膽腸胃、放射腫瘤科、一般外科組成跨科團隊整合治療，在完整放射治療合併口服標靶藥物，腫瘤明顯縮小，經肝膽腸胃科醫師張福銘2次肝動脈化療後，檢查顯示無殘餘腫瘤，再由外科醫師陳韻吉手術切除部分肝葉，術後病理報告證實腫瘤完全消失。