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拔完智齒疼痛難忍竟釀口腔癌 醫：超過2周要盡速就醫

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
夏毅然建議，拔智齒的最佳年齡為16至25歲，因智齒萌發不久，牙根尚未發展成熟、齒槽骨質也較鬆軟，較容易被拔除。圖／慈濟醫院提供
夏毅然建議，拔智齒的最佳年齡為16至25歲，因智齒萌發不久，牙根尚未發展成熟、齒槽骨質也較鬆軟，較容易被拔除。圖／慈濟醫院提供

18歲的游同學因右下顎疼痛至牙醫診所就診，經X光檢查發現右下智齒因無法正常生長，導致發炎。但拔掉智齒吃止痛藥2個月都沒效果，經採樣化驗被診斷為口腔癌，慈濟醫院表示，手術完至今追蹤7年，沒有復發跡象。

牙科部顎面外科主任夏毅然表示，經診斷後，游同學的發炎組織已轉變為口腔癌，考量游同學年齡尚輕，若直接進行手術將造成巨大傷疤，影響身心，遂由頸部下刀，翻開皮膚再切除癌變的下顎骨並截取小腿骨進行修補，術後並未在游同學的臉上留下任何疤痕。

智齒又稱第三大臼齒，是門牙間隙向後算起的第8顆牙齒，生長狀況因人而異，通常會在16歲之後慢慢萌生，90%以上的智齒都需要被拔除。

夏毅然說明，由於智齒生長在口腔最後方，又是最晚生成的牙齒，往往因生長空間不足，向前傾斜、無法正常萌發，這些長歪的智齒不具功能，且因位置的關係不易清潔，容易引發蛀牙、牙齦發炎、牙周病、蜂窩性組織炎等問題，甚至還會連帶危害周邊牙齒的健康機率高達81%以上。

即便是沒有長歪的智齒，若無對應咬合的牙齒，也可能因過度萌發影響咬合，或是反覆刮傷周圍的口腔黏膜，長期下來會造成癌變。為了避免這些情形，牙醫師通常會建議盡早將智齒拔除，以絕後患。

夏毅然建議，拔智齒的最佳年齡為16至25歲，因智齒萌發不久，牙根尚未發展成熟、齒槽骨質也較鬆軟，較容易被拔除；但拔完牙後腫痛難免，需按醫囑定時服用消炎止痛藥。另外，有些智齒因位置太接近神經，拔除過程不免傷及神經造成顏面麻痺，不過不會影響外觀、說話及進食，約1到3年即可恢復，不用過度驚慌。

夏毅然提醒，民眾拔完智齒須持續觀察，若不適感持續2周以上未緩解，甚至越來越嚴重即需提高警覺，尋求診療。

游同學右下顎智齒拔除後乍看似傷口發炎，取樣化驗後診斷口腔癌第四期。。圖／慈濟醫院提供
游同學右下顎智齒拔除後乍看似傷口發炎，取樣化驗後診斷口腔癌第四期。。圖／慈濟醫院提供

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