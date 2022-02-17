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台灣燈會無人機加碼展演 愛河交管看這裡

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
台灣燈會無人機展演加碼，表演當天實施三階段交管。圖／高市交通局提供
台灣燈會無人機展演加碼，表演當天實施三階段交管。圖／高市交通局提供

2022台灣燈會空中主燈「聚光台灣 虎星高照」，1500台無人機在愛河灣的表演引爆話題，民眾敲碗頻問加碼，高市日前宣布228連假，25、26、27日晚上9點45加開3場愛河灣無人機展演。加上明後天兩場展演，高市交通局為因應觀賞人潮，今宣布周邊實施三階段交通管制，呼籲民眾搭捷運散步賞燈。

展演期間高雄捷運將加密班次疏運，最密班距4分鐘一班，交通局說，搭捷運絕對是賞燈、看無人機表演最方便、快速的交通方式。輕軌從光榮碼頭暫至駁二大義站，展演當天從晚上9點15分後也會加密服務，最密為8分鐘一班。高捷也表示，將會試人潮狀況，加開列車，啟動區間車營運模式疏運。民眾可搭捷運紅線至中央公園站、橘線至市議會站，步行至愛河約15分鐘。橘線鹽埕埔站步行約10分鐘。

為確保民眾步行安全，展演當天將比照跨年活動，啟動三階段交通管制。第一階段從下午3點起為大駁二地區（公園一路以南、七賢三路以東）；第二階段從下午5點起，啟動河東路雙向（中山三路至光復二街）、民生路雙向（成功一路至河東路）、四維路雙向（成功一路至海邊路）交管，管制區將做機車臨時停車場。第三階段大範圍交管從晚上7點起，成功路以西、中正路以南和大智路／五福四路／七賢三路以東範圍限制車輛，只出不進，英雄路、五福路（大智路至成功路）嚴格管制車輛進出，供徒步使用。

交通局長張淑娟表示，配合大範圍交管展區周邊不提供汽車停車位，市府已於捷運獅甲站、大寮站、青埔站等9處提供大型汽車轉乘停車場，民眾可多加使用。

高雄市副市長史哲說，2月18至20日晚間7點衛武營戶外劇場將有燈會大戲「船愛」，集結台灣11大優秀表演藝術團隊，24位歌仔戲界天王天后一同演出，精采好戲錯過可惜。

台灣燈會在高雄愛河灣推出「飛行主燈」，以1500台無人機創造出大型藝術展演。報系資料照
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台灣燈會無人機展演加碼，展區周邊不提供汽車停車位。圖／高市交通局提供
台灣燈會無人機展演加碼，展區周邊不提供汽車停車位。圖／高市交通局提供
虎爺、藍鯨、世界國旗、小戴、高雄券都化身無人機展演主題，3D立體變幻映照在愛河灣。報系資料照
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