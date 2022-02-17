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阿里山櫻花季3月初登場 雄獅推賞櫻行程最低千元有找

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
阿里山櫻花每年3至4月盛開，共有山櫻花、吉野櫻、八重櫻達40多種品種，包含阿里山派出所等地，都是旅客必訪的賞櫻打卡熱點。圖／雄獅旅遊提供
阿里山櫻花每年3至4月盛開，共有山櫻花、吉野櫻、八重櫻達40多種品種，包含阿里山派出所等地，都是旅客必訪的賞櫻打卡熱點。圖／雄獅旅遊提供

阿里山櫻花季即將在3月初登場，雄獅旅遊推出的阿里山林業鐵路賞櫻遊程，不僅可以搭乘擁有百年歷史林鐵列車於山林間欣賞櫻姿，還獨家加碼登上第三觀景平台沐浴森林芬多精，另外還有機會搭到期間限定的檜木列車，團體行程每人最低價千元有找。

阿里山櫻花每年3至4月盛開，共有山櫻花、吉野櫻、八重櫻達40多種品種，可說是全台櫻花品種最多、花色最豐富的賞櫻勝地，包含阿里山派出所、阿里山賓館、沼平車站櫻木鐵道、頂石棹櫻之道等地，以及阿里山工作站前的百年吉野櫻「櫻王」，都是旅客必訪的賞櫻打卡熱點。

雄獅旅遊推出阿里山林業鐵路賞櫻遊程，從平地開始體驗不同海拔的森林旅行，穿梭林間感受粉紅櫻吹雪魅力，帶領旅客登上第三觀景台，以180度的視角俯瞰嘉南平原風光，並安排專業導覽老師隨車解說阿里山鐵道百年歷史。行程另安排頂石棹櫻之道、迷糊步道與隙頂休閒步道區等阿里山賞櫻熱門景點。

若想為旅途增添樂趣，推薦搭乘季節限定的「阿里山檜木賞櫻列車」，在仿日本皇室車體打造的檜木車廂，從阿里山車站一路到沼平車站，欣賞全台唯一的高山鐵道櫻花美景，晚上入住經典的阿里山文山賓館，隔日再搭乘檜木列車前往沼平車站及對高岳車站，可以看見粉白的櫻花花瓣隨風飄舞，與一旁的木造建築交織成浪漫的春日景色。行程中，雄獅旅遊還特別準備奮起湖便當、傳統愛玉、草仔粿等，每位搭乘林鐵的旅客還可獲贈紀念車票及搭乘證書。

此外，雄獅旅遊今年還推出阿里山林鐵、藍皮解憂號觀光列車5日環島行程，除了搭乘阿里山林鐵上山賞櫻之外，還可以體驗超人氣的藍皮解憂號，感受海天一線的東台灣美景，並且漫遊伯朗大道與富里稻草藝術季，或是大湖採草莓、欣賞田中蜀葵花海。

雄獅旅遊推出的阿里山林業鐵路賞櫻遊程，團體行程每人最低價千元有找。圖／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊推出的阿里山林業鐵路賞櫻遊程，團體行程每人最低價千元有找。圖／雄獅旅遊提供

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