強烈冷氣團周六起襲 濕冷探10度 氣象局：恐逼寒流等級

今年最強冷空氣周六來襲。中央氣象局說，今已確定至少是強烈大陸冷氣團等級，全台低溫10到12度，有機會達到寒流等級。預計影響到下周一，全台濕冷，高山有望降雪。

氣象局氣象預報員趙竑說，今天華南雲雨區比預期早到，冷氣團減弱，氣溫回升。東北部、基隆北海岸整天有雨，北部、東半部屬於局部短暫雨，中南部則是零星飄雨為主。

中央氣象局發布豪雨特報，東北風及華南雲雨區影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，慎防坍方及落石。

趙竑說，明天都還是華南雲雨區，雨勢更明顯，中部以北、南部山區留意局部短暫雨，南部平地則較為零星。周六後冷空氣南下，目前最新定義是強烈大陸冷氣團，下周日、下周一都是影響時間。水氣部份，三天還是有受華南雲雨區影響，中部以北、東北部整天有雨，其他地區短暫雨。

趙竑說，下周二、三冷空氣才會減弱，但雨區仍偏多，中部以北、東北部有短暫雨，其他地區多雲，但會比冷空氣下來的三天趨緩。

氣溫方面，趙竑說，今天北台灣高溫20度上下，其他地區23、24度，明天高溫回暖1度左右。

趙竑說，冷氣團南下，又以下周日晚間到下周一清晨最冷，全台低溫10到12度，中部以北空曠地區可能低1、2度。

趙竑說，今早確定是強烈大陸冷氣團等級，也會是今年最強冷空氣；上次是1月12日時受大陸冷氣團影響，台北站低溫12度。「這次有機會到寒流，但還要觀察，整體偏濕冷」。

高山是否降雪，趙竑說，周六到下周一受華南雲雨區東移，水氣偏多，冷氣團又使各地氣溫偏低，各地3000公尺有機會下雪，北台灣2500公尺以上就有機會。其中又以下周日晚到下周一清晨機會最大。