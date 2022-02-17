大台南公車無障礙服務 身障團體提建言駕駛服務更到位

大台南公車5路市區公車路線於1月全線汰換為電動低地板公車，為提升友善服務環境，市府交通局、府城客運、車廠昨共同會勘檢視車內無障礙設備，教育訓練課程，並邀請本市社團法人慈光身障協會何文讚榮譽理事長、無障礙協會邱麗夙常務理事、蔡其達等3人到場指導，研討設備和操作的精進方式，也讓駕駛長了解身障人士的實際需求，身障團體提出能多加注意斜坡板的防滑措施，讓身障朋友上下車時更加安全安心等建議。

交通局長王銘德指出，5路全線車輛更新為電動低地板公車，兼顧綠能與無障礙服務，這次現勘是由市府通局會同客運公司、車廠等單位，並邀請市身障團體代表何文讚榮譽理事長、邱麗夙常務理事及蔡其達等人上車共同研討，除了指出服務身障朋友應注意的細節，也針對車內設備提出建議回饋，做為未來車輛打造及選用配備的參考。

社團法人慈光身障協會何文讚榮譽理事長指出，很高興市府對無障礙服務越來越重視，建議公車業者能多加注意斜坡板的防滑措施，讓身障朋友上下車時更加安全安心，相信硬體的規劃更便利後，也能讓司機的服務更流暢，感謝市府為身障朋友設想更友善的乘車環境。

王銘德表示，為推動友善的無障礙公共運輸服務，交通局積極輔導公車業者將老舊車輛汰換成低地板公車，並落實第一線駕駛人員的教育訓練，包括無障礙設備操作等SOP，增進乘車安全和服務品質。

公共運輸處處長吳俁之說，大台南公車以2030年全面電動化、無障礙為目標，持續輔導各公車業者購買無障礙車輛。同時也持續辦理優良駕駛選拔和表揚，期許駕駛朋友保持同理心服務所有乘客，更請市民朋友在遇到暖心服務的駕駛時也能多加給予肯定與鼓勵。

大台南公車去年發生有交通弱勢族群認為服務態度不友善的情形，交通局邀請公車客運業者及身障團體共同檢視大台南公車無障礙服務流程SOP，身障團體代表曾指出多項建議，包括身障者的類型多元化，乘坐的輪椅也有不同，希望公車司機在停靠站時，可以盡量靠近人行道，並將渡板放下，如此一來高低差才不會太陡，輪椅上下車會更安全，而司機在車上協助固定輪椅的時間也最好控制在3分鐘內，才不會影響到其他乘客，希望無障礙乘車環境可以更友善。