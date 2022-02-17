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桃機傳破產？爆舉債將突破百億 交部否認擬助增資

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桃機3月舉債破百億、估今年虧63億 交部允協助增資

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
桃機第三航廈示意圖。圖／桃機提供
桃機第三航廈示意圖。圖／桃機提供

新冠肺炎繼續在全球蔓延，機場首當其衝。受到邊境嚴管，我國門戶桃園機場公司傳出破產危機，下個月舉債將突破百億，同時預估今年虧損63億。對此，交通部說，沒有破產問題，至於桃機希望增資，會協助爭取。

對於傳出桃機可能破產，希望交通部協助增資。交通部長王國材說，為持續建設三航廈、三跑道等桃機重大建設，會從增資來協助。已請機場公司提出增資計畫。

交通部常務次長祁文中說，沒有破產問題。桃機過去這兩多來因為承擔疫情衝擊，收入短缺，還要照顧機場工作團隊，是資金要做調度，百分之百國營公司沒有破產問題，國境打開就會補回來。

祁文中說，在彌補虧損方面，確實桃機有很多方案，包行增資等，桃機表示希望部跟院爭取，因為第三航廈正在做興建，後來又有第三跑道等重大建設，確實有很多支出，需要資金調度。他說，桃機會想要增資，不是因為當前有多大問題，而是考量未來是建設經費高峰期。

桃機公司副總經理洪玉芬說，先前報行政院就有提到增資問題，現金流跟負債流是不一樣的，目前還沒有破產疑慮，但財務狀況因為疫情關係，確實不是很好，連年每年虧損。

洪玉芬說，機場公司前年累計虧損19億，110年31億，整個合起來50億。今年還沒有確切數字，但根據今年預算書內容估再虧損63億。

洪玉芬說，在這之中政府都有幫忙，也都有編列預算，像是111年政府就編預算增資9億，從民航作業基金裡給，會繼續爭取。

洪玉芬表示，如果政府有給資源，就不會有破產問題，國營事業不會有這樣問題。至於下個月舉債會有100億，是因為工程進度一直在進行當中，跟破不破產沒有直接相關。

洪玉芬說，桃機研擬許多籌資方案，包含調整費率，但沒有人來機場調也沒有用，相關廠商已經很慘了。所以考慮增資，讓虧損減少。借錢則是因為資金建設需求。

桃機 破產 桃園機場

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