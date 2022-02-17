5月結婚訂好飯店變「防疫旅館」 業者拒退訂金新人好傻眼

新冠肺炎疫情延燒了兩年多，不少人結婚受到影響，不是一延再延，就是賓客大減，一切從簡。有對新人今年5月要辦婚宴，卻發現去年訂好的五星級飯店竟然轉型防疫旅館，新人大傻眼，飯店提供三種方案，不肯全額退回10萬元訂金。

原PO在PTT女孩板貼出悲慘遭遇，這對新人去年4月簽約訂好南港某間五星級飯店今年辦婚宴，去年9月聽說飯店轉型防疫旅館，立刻打去問情況，飯店當時回覆「防疫旅館隔年2月就結束，不影響5月婚宴」。新人信以為真，直到近日到飯店談婚禮事宜，才被告知防疫旅館延到6月。飯店表示，辦婚禮沒問題，但無法提供前一天新娘房住宿，還給了一張住宿券當補償。

原PO傻眼，除了無法住一天很麻煩，更重要的是「沒人想把婚禮辦在防疫旅館吧」，他們認為這是飯店政策造成，應該要退回訂金，但飯店只提供三個選項：續辦婚禮、延期婚禮、訂金轉消費三方案，但不願意退訂金。

新人無奈表示，當初簽約時，並沒提到「會變成防疫旅館」，如果是因為疫情升級延後，那就沒話說，如今雙方家長聽到飯店變防疫旅館，都不知道還怎麼發喜帖邀約親友，新人面臨婚禮改地點，後續還有新秘、婚攝一堆問題，也沒打算求償，只是想要拿回訂金，但飯店還是不願意退。

PO文一出，網友一面倒，「好扯...這幾年結婚的新人真是辛苦」、「好替你感到想哭+生氣」、「超雷的飯店欸」、「也太雷，轉消費？誰還想在那飯店消費」、「可以去消基會申訴，這個真的飯店理虧」、「傻眼，哪個賓客會想在防疫旅館脫口罩吃飯啊」。

有網友擔心防疫破口，「防疫旅館動線這樣沒問題嗎？ 問看看衛生局？」、「堅持不退的話讓他保證他們清潔很好，絕對無風險，如果出事就賠錢」

也有網友建議主動出擊，「把因爲換飯店延伸出的所有成本都求對方賠償，逼飯店主動求和解，若法官也認同防疫旅館不宜作為婚宴場地 就等於對方無法履行契約，是有機會贏的」、「先去訂好其他同級的飯店吧，這樣你才知道新增的成本有多少？ 打官司或和解時才能有個基準去喊，原則就是先把婚禮辦好再來想錢的事」。